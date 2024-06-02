Emekli temmuz zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı zamlı maaşlar

Emekli ve memurlar milyonlarca dolar bekliyordu. Temmuz zammı hakkında son bir açıklama geldi. Yeni maaşlar açıklanıyor. Refah payı ve maaş eşitleme hakkında ayrıntılar paylaşıldı. Memur enflasyon farkı, haziran ve mayıs enflasyon rakamları sonrası altı aylık bir süre sonra kesinleşecek.

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Emekli temmuz zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı zamlı maaşlar

İlk dört aylık enflasyon oranı, memur ve emeklilerinin maaş zammını etkileyen yüzde 18,72 oldu. Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte yılın ilk beş ayına ilişkin veriler açıklanacaktır.

Bu nedenle, emeklilerin ve memurların yılda iki kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak beş aylık enflasyon farkı da belirlenecek. 3 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs enflasyonu, 5 aylık enflasyon farkını belirleyecek.

Memurların emeklerinde yüzde 20 oranında bir zam almaları kuvvetle muhtemel hale geldi.

Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve emeklilerinin yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında zam aldığını hatırlattı.

Karakaş, memur ve memur emeklilerinin maaşı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak toplu sözleşmeye göre hesaplandığını belirterek, "Bugün itibariyle baktığımız zaman 4 aylık enflasyonu yüzde 18,72 olarak hesaplandı."

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Merkez Bankasının beklenti anketlerine göre altı aylık enflasyon farkının %25 olduğunu söyleyebiliriz. Memur emeklerinde %25 artış dikkate alınmayacak.

Toplu sözleşmeye dayandığından, yüzde 19,5 ile yüzde 20,50, yani yuvarlak olarak yüzde 20'lik bir zam almaları muhtemeldir. 3 Temmuz'da açıklanacak olan zam farkıyla birlikte kesinlikle sonuç ortaya çıkacaktır" dedi.

Memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları eşitlenecek mi?

Karakaş, memur emeklilerinin SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle maaş eşitlemesi beklentisinde olduğunu belirterek, "Geçmişe bakıldığında, en son 2023 Aralık ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları memur emekleriyle eşitlenmişti."

Daha önceki dönemlerde de eşitleme olduğu için, memur emekleri şu anda SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle eşit olarak yüzde 20 yerine yüzde 25 oranında zam bekliyor.

Karakaş ayrıca, ekonomi yönetiminin zamlar konusunda yasal düzenlemelere tabi kalacağını düşündüğünü belirterek, "Edindiğimiz bilgiye göre özellikle ekonomi yönetiminin bütün yapılacak olan zamlarda kendi mecrasında olan yasal düzenleme ne ise aynen yapılması, onun üzerinde eşitleme, refah payı ya da devlet desteğinin verilmemesi yönünde görüşlerin ağırlık kazandığını söyleyebiliriz.."

Bu nedenle, memurlara ortalama olarak yaklaşık yüzde 20 civarında zaman verilmesinin muhtemel olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla çalışan memurlara eşitleme refah payı veya devlet desteği olmayacağını öngörüyoruz" dedi.

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