Ömer bebeğe ne oldu? Özel hastaneye büyük suçlama

Ömer Garip, 12 Mayıs'ta 26 haftalıkken doğdu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde doğdu, ancak yenidoğan yoğun bakımında yer olmadığı için Güngören'de özel bir hastaneye sevk edildi.



4 aydır hastanede kalan bebek ameliyatlar geçirdi, ancak durumu kötüleşti. Aile, sağlık çalışanlarından birinin kataterin yanlış takıldığını ve bu nedenle bebeğin ayağının kesilmesi olasılığının yüksek olduğunu iddia etti.

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Çocuğumun Hakkını Arıyorum



4 Ağustos'ta Ömer Garip'in babası Muhammed Garip, "Çocuğun ayağı enfeksiyon kapmış dediler" dedi. Bir yetkili, "Biz bu çocuğa yanlışlıkla kateter taktık ve bu hale geldi" dedi.Kamera kayıtları da mevcuttur. Katater takıldıktan bir hafta sonra durumun ne olduğunu öğrendik. Çocuğumun haklarını savunuyorum. Başka bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğini düşünüyorum.açıklama yaptı.

Aile, bebeklerinin başka bir hastaneye sevkini talep ediyor ancak hastane, bebeğin sağlık durumunu ve yapılan tedavileri gösteren epikriz raporunu aileye vermiyor.



Hastane, Anne Nurgül Mustafa tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.