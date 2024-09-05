Sigaraya gelen zam sonrası fiyatlar ne oldu? Güncel sigara fiyatları

Philip Morris (PM) sigara grubu fiyatları 3 ila 4 TL arasında bir zam gördü ve bu rakamlar zaman zaman değişti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabında "Hayır olsun, sigaraya zam geldi" diyerek Philip Morris (PM) sigara grubuna gelen zammın resmileştiğini duyurdu. Peki, Parlıament, Marlboro ve Murattı'nın şu anda ne kadar?

2025 emekli zammı belli oluyor! SGK uzmanından ilk tahmin

Kredi kartı kullananlara kötü haber! Taksitle alışveriş devri bitiyor

LPG gelen zam en çok onu vurdu! Tüp fiyatları tavan yaptı

Güncel sigara fiyatları

Parlıament Aqua Blue Slims 80 TL

Parlıament Night Blue Pack (uzun) 81 TL

Parlıament Night Blue / Aqua blue / Reserve 79 TL

Parlıament Mıdnıght blue 76 TL

Marlboro Red Long 79 TL

Marlboro Red / Touch 77 TL

Marlboro Touch Blue/Gray / White 77 TL

Marlboro Edge 75 TL

Murattı 74 TL

Murattı blu 73 TL