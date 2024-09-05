Sigaraya gelen zam sonrası fiyatlar ne oldu? Güncel sigara fiyatları

Philip Morris (PM) sigara grubu fiyatları 3 ila 4 TL arasında bir zam gördü ve bu rakamlar zaman zaman değişti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabında "Hayır olsun, sigaraya zam geldi" diyerek Philip Morris (PM) sigara grubuna gelen zammın resmileştiğini duyurdu. Peki, Parlıament, Marlboro ve Murattı'nın şu anda ne kadar?
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Güncel sigara fiyatları
Parlıament Aqua Blue Slims 80 TL
Parlıament Night Blue Pack (uzun) 81 TL
Parlıament Night Blue / Aqua blue / Reserve 79 TL
Parlıament Mıdnıght blue 76 TL
Marlboro Red Long 79 TL
Marlboro Red / Touch 77 TL
Marlboro Touch Blue/Gray / White 77 TL
Marlboro Edge 75 TL
Murattı 74 TL
Murattı blu 73 TL