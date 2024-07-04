Sosyal destek ödemelerinde büyük zam! Evde bakım maaşı, engelli aylığı, SED ödemeleri ne kadar oldu?

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü kişilere ödenen yaşlı aylığı %19,31 arttı. Yaşlı aylığı temmuz ayından itibaren 4.181 TL olarak ödenecek.

Evde Bakım Aylığı, Artış Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için indirime tabi tutuldu. Mevcut durumda 7.608 TL olan bu destek, 9.077 TL oldu.

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Engelli Maaşlarındaki Değişiklikler: Memur zammı ile birlikte engelli maaşları da arttı:

Yüzde 40-69 engelli oranına sahip bireyler için ücretler 2.797 TL'den 3.338 TL'ye yükselir.

Yüzde 70 ve üzeri engelli oranına sahip bireyler için ücretler 4.196 TL'den 5.007 TL'ye kadar değişmektedir.

Okul öncesi eğitim ücretleri 3.614 TL'den 4.312 TL'ye yükseliyor.

İlköğretim öğrencileri için ücretler 5.421 TL'den 6.468 TL'ye yükseliyor.

Ortaokul öğrencileri için ücret 5.782 TL'den 6.899 TL'ye yükseliyor.

Yüksek öğrenim öğrencileri için 6.505 ile 7.761 TL arasında değişmektedir.

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Okula devam etmeyen ortaöğretim öğrencileri için 3.614 TL ile 4.312 TL arasında değişen bir artış var.

Kurum bakımından ayrılan gençler için 2.891 TL ile 3.449 TL arasında bir değişiklik var.

Kıdem Tazminatı Tavanı: Memur maaş katsayısı arttıkça kıdem tazminatı tavanı da arttı. Yeni kıdem tazminatı tavanı 41.828 TL. Çalışan her yıl için damga vergisi kesilerek 41.510 TL ödeme yapılacaktır.