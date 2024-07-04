Dilan Polat’ı kahreden haber! 27 yıl hapis cezası alabilir

Dilan Polat hakkındaki soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sona ermiştir.
Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz, Dilan Polat'ın örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve yasadışı bahis suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığını bildirdi.
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Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 1 Kasım 2023'te İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.
Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu da dahil olmak üzere 16 kişi 5 Kasım 2023'te tutuklandı ve 27 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.