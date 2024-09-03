Sigara içenleri kahreden haber! Sigaraya yeni zam geliyor

Sigara tiryakilerini çıldırdı. Temmuz ve Ağustos aylarında sigara fiyatlarına yapılan peş peşe zamların ardından Eylül ayında yeni bir zam bekleniyor.

TBYD Başkanı Erol Dündar, bugün sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak sigara fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. TBYD Başkanı, ağustos ayı enflasyon rakamlarını aylık 2,47, yıllık 51,97 olarak açıkladı.

Erol Dündar, Twitter'dan bir paylaşım yaparak, "Sözde enflasyon düşüyor ama Eylül ayında sigara fiyatlarının 3 ile 5 ₺ arasında değişmesini bekliyoruz" dedi.

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Sigaraya Yeni Zam Eylül'ün İlk Haftalarında

TBYD Başkanı Erol Dündar, “Zammı eylül ayının içinde bekliyoruz” dedi. Tarih açıktır, ancak gecikmeler olabilir diye tam tarih vermiyoruz. Bu ay 3 ila 5 TL arasında bir zam bekleniyor. Eylül ayının ilk haftaları. Ürünler şu anda da sınırlı. Kısıtlama hala geçerli. Stok sorunu hala var. Ancak firmalar üretimden kaynaklı diyor. Maliyetleri azaltmadıkları için her ay düzenli olarak zam alıyorlar. Ellerindeki malı onun içinde çok fazla eritmek istemiyorlar. Esnaf, vatandaşla karşı karşıya kalmamalıdır. Bir zam geçişi sırasında halkın talebi arttığı için esnafları kısıtlamak yerine artırmaları gerekiyor. çünkü halk, zam olacağını öğrendiğinde birkaç paket daha almak istiyor. Arz-talep dengesinin bozulması nedeniyle esnaf ve vatandaş karşı karşıyadır. Ek olarak, esnaf stok tutmak yerine mal satmıyor. Vatandaş, firmaya ve hükümete tepki göstermelidir.