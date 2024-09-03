Sigara içenleri kahreden haber! Sigaraya yeni zam geliyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Eylül ayında sigaraya yeni bir zam yapılacağını açıkladı. Peki, bu zaman sonrası sigara fiyatları ne kadar olacak?

YAYINLAMA
Google News
Sigara içenleri kahreden haber! Sigaraya yeni zam geliyor

Sigara tiryakilerini çıldırdı. Temmuz ve Ağustos aylarında sigara fiyatlarına yapılan peş peşe zamların ardından Eylül ayında yeni bir zam bekleniyor.

TBYD Başkanı Erol Dündar, bugün sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak sigara fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. TBYD Başkanı, ağustos ayı enflasyon rakamlarını aylık 2,47, yıllık 51,97 olarak açıkladı.

Erol Dündar, Twitter'dan bir paylaşım yaparak, "Sözde enflasyon düşüyor ama Eylül ayında sigara fiyatlarının 3 ile 5 ₺ arasında değişmesini bekliyoruz" dedi.

Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? 2024 emekli Ocak zam tahminleriEmekli Ocak zammı ne kadar olacak? 2024 emekli Ocak zam tahminleri

E-devlette yeni bir hizmet var! "Kolay Adres Sorgulama"E-devlette yeni bir hizmet var! "Kolay Adres Sorgulama"

İndirimli bilet fırsatı! Pegasus yüzde 40 indirimli bilet satıyorİndirimli bilet fırsatı! Pegasus yüzde 40 indirimli bilet satıyor

Sigaraya Yeni Zam Eylül'ün İlk Haftalarında

TBYD Başkanı Erol Dündar, “Zammı eylül ayının içinde bekliyoruz” dedi. Tarih açıktır, ancak gecikmeler olabilir diye tam tarih vermiyoruz. Bu ay 3 ila 5 TL arasında bir zam bekleniyor. Eylül ayının ilk haftaları. Ürünler şu anda da sınırlı. Kısıtlama hala geçerli. Stok sorunu hala var. Ancak firmalar üretimden kaynaklı diyor. Maliyetleri azaltmadıkları için her ay düzenli olarak zam alıyorlar. Ellerindeki malı onun içinde çok fazla eritmek istemiyorlar. Esnaf, vatandaşla karşı karşıya kalmamalıdır. Bir zam geçişi sırasında halkın talebi arttığı için esnafları kısıtlamak yerine artırmaları gerekiyor. çünkü halk, zam olacağını öğrendiğinde birkaç paket daha almak istiyor. Arz-talep dengesinin bozulması nedeniyle esnaf ve vatandaş karşı karşıyadır. Ek olarak, esnaf stok tutmak yerine mal satmıyor. Vatandaş, firmaya ve hükümete tepki göstermelidir.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? 2024 emekli Ocak zam tahminleri
Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? 2024 emekli Ocak zam tahminleri
Evlilik kredisi nasıl alınır? Evlilik kredisi başvurusunda yeni dönem başlıyor
Evlilik kredisi nasıl alınır? Evlilik kredisi başvurusunda yeni dönem başlıyor
TÜİK 2024 Ağustos ayı enflasyon rakamını 2.47 yıllık ise 51.97 olarak açıkladı
TÜİK 2024 Ağustos ayı enflasyon rakamını 2.47 yıllık ise 51.97 olarak açıkladı
Yıl sonu Dolar ne kadar olacak? ABD’li dev Goldman Sachs dolar tahmini
Yıl sonu Dolar ne kadar olacak? ABD’li dev Goldman Sachs dolar tahmini
Son Haberler
Sigara içenleri kahreden haber! Sigaraya yeni zam geliyor
Sigara içenleri kahreden haber! Sigaraya yeni zam geliyor
Bahçeli'den bazı teğmenlerin kılıçlı yemin töreni ile ilgili açıklama: Atatürk, Türk milletinin ortak değeridir
Bahçeli'den bazı teğmenlerin kılıçlı yemin töreni ile ilgili açıklama: Atatürk, Türk milletinin ortak değeridir
Yargıtay'dan emsal karar! Eşinden habersiz kredi çekenler bir kere daha düşünsün!
Yargıtay'dan emsal karar! Eşinden habersiz kredi çekenler bir kere daha düşünsün!
Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi başlıyor: Ertuğrul Doğan, tecrübeli hocayla her konuda anlaştı
Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi başlıyor: Ertuğrul Doğan, tecrübeli hocayla her konuda anlaştı
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! "Zorlu dönem geride kaldı"
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! "Zorlu dönem geride kaldı"
SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Maaş zamlarında yeni sistem geliyor
SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Maaş zamlarında yeni sistem geliyor
Çok Okunanlar
Narin bulundu mu, Narin Güran'dan haber var mı? Son gelişmeler neler? Amca S.G neden tutuklandı?
Narin bulundu mu, Narin Güran'dan haber var mı? Son gelişmeler neler? Amca S.G neden tutuklandı?
Herkes şaşkın! Dünya Galatasaray'ın 100 milyon Euro'luk golcüsünü konuşuyor
Herkes şaşkın! Dünya Galatasaray'ın 100 milyon Euro'luk golcüsünü konuşuyor
Meteoroloji kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul dahil olmak üzere bir çok ili uyardı! 3 Eylül 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul dahil olmak üzere bir çok ili uyardı! 3 Eylül 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
''Darbe anayasasından kurtulmalıyız'' 3 Eylül 2024 Salı gazete manşetleri
''Darbe anayasasından kurtulmalıyız'' 3 Eylül 2024 Salı gazete manşetleri
Bankalardan eğitim harcamalarına için faizsiz kredi! Hangi banka kaç taksitle ne kadar veriyor?
Bankalardan eğitim harcamalarına için faizsiz kredi! Hangi banka kaç taksitle ne kadar veriyor?
2 Eylül Pazartesi akaryakıt fiyatları ne kadar? Çin'den gelen ekonomik veriler brent petrolde sert düşüşe neden oldu!
2 Eylül Pazartesi akaryakıt fiyatları ne kadar? Çin'den gelen ekonomik veriler brent petrolde sert düşüşe neden oldu!
Yorumlananlar