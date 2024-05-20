İbrahim Reisi öldü! Bundan sonra ne olacak?

Helikopter kazasıyla ilgili tartışmalar hala devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti ve yardımcısı Muhammed Muhbir onun yerini aldı.

Hava şartları nedeniyle dün öğleden sonra 4 civarında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter düştü. Cumhurbaşkanlığından izin aldıktan sonra saat 23.30'da Batman'dan havalanan Akıncı İHA, Azerbaycan sınırındaki barajın açılış töreninden döndükten sonra saat 00.45'te kaza bölgesine ulaştı. Kaza kırıma uğrayan helikopterle görsel temas saat 02.36'da sağlandı. 15 saatlik bir çalışmanın ardından İran Kızılayı ekipleri helikopterin enkazına ulaştı.

2 Üst Düzey Askeri Yetkili De Yer Alıyordu

Uçakta 9 kişi öldü. Tebriz Valisi Malik Rahmeti, İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim ve Reisi de kazada hayatını kaybetti. Reisi'nin helikopterinde iki üst düzey Devrim Muhafızları Ordusu askeri yetkilisi de vardı.

Ülkeyi 50 gün içinde seçime götürecek olan İbrahim Reisi'nin yerine geçici olarak yardımcısı Muhammed Muhbir ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yerine yardımcısı Ali Bagheri Kani atandı. İran dini lideri Ali Hamaney, Reisi'nin yardımcısı Muhammed Muhbir'in 50 gün içinde ülkeyi seçime götüreceğini açıkladı. Reisi'nin yerine seçilen yeni cumhurbaşkanı ülkeyi dört yıl boyunca yönetecek.