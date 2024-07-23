Sıcak Gelişme: Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı

Tüm gözler bugün açıklanacak olan faiz kararına çevrilmişti. Saat 14’te beklenen karar geldi. Merkez Bankası, Temmuz ayına ait politika faizini açıkladı. Piyasaların beklentisi dahilinde gerçekleşen bir karar çıktı.

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Sıcak Gelişme: Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında toplandı. 22 Temmuz Salı günü gerçekleşen toplantı sonrası saat 14’te karar verildi.

Piyasaların beklediği gibi faiz politikasında bir değişkiliğe gidilmedi. Karahan, daha öncesinde de enflasyonun yeterince düşmediğini belirtmişti.

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FAİZ, YÜZDE 50 OLARAK DEVAM EDİYOR

Merkez Bankası, bir önceki kararı bozmadı. Son iki faiz politikasında değişikliğe gidilmedi. Yıl içinde de genellikle faiz sabit tutulmuştu. TCMB, faizi yüzde 50 seviyesinde tuttu. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermiştir.

Haziran ayında aylık enflasyonun ana eğilimi belirgin bir zayıflama kaydetmiştir. Öncü göstergeler temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret etmektedir.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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