SGK uzmanı ilk kez açıkladı! Asgari ücret ne kadar olacak?

Türkiye'de artan enflasyon nedeniyle asgari ücretli geçim zorlaştı. Asgari ücret zammında son noktayı SGK uzmanı Özgür Erdursun koydu. Erdursun'un yaptığı açıklamaya göre, 2025 yılında asgari ücret 20 bin liraya çıkacak.

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Asgari Ücret Zam Oranı

Enflasyon oranları, milyonlarca asgari ücretlinin maaşına gelecek zamda en önemli nokta olacak. Enflasyon oranının yanı sıra asgari ücretin 2025 yılına kadar beklenen enflasyona göre artabileceği de konuşuluyor. Ara zam yapılmayan asgari ücretli için yüksek bir zam bekleniyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, zam oranını ve miktarını açıkladı.

2025'de Asgari Ücret 20 Bin Lira Olacak

OVP sonrası yıl sonu enflasyon beklentisi geçtiğimiz gün açıklanan %41,5 olarak açıklandı.

Erdursun, "2025 Enflasyon Beklentisine göre Asgari Ücrete artış yapılırsa (OVP 2025 Enflasyon Hedefi %17.5) Asgari Ücret 20.000₺ olur!" dedi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 13,5, memur ve memur emeklileri için yüzde 10.