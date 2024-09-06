Altın ne kadar oldu? 6 Eylül altın fiyatları

6 Eylül Cuma günü, altının gram fiyatı yükselişle başladı. 6 Eylül itibariyle gram altın geçtiğimiz aylarda 2 bin 500 TL bandını aştı.



Gram Altın Yükseliyor

Güne yükselişle başlayan altının gramı şu anda 2 bin 754 liradan işlem görüyor.



Altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 primle 2 bin 746 liradan tamamladı. Bu fiyat, dün ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak alış ağırlıklı seyrediyor.

Hafta sonu fırtına geliyor! İstanbul'da hava nasıl olacak?

150 kişi hayatını kaybetmişti! Binayı yapan müteahhitin o sözleri çok konuşulacak

THY uçağında kabus anları! Türbülansa giren uçakta 6 kişi yaralandı





Yeni güne yükselişle başlamasının ardından, altının gram fiyatı saat 09.40'ta önceki kapanışının üzerinde 2 bin 754 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı saatte Cumhuriyet altını 18 bin 100 liradan ve çeyrek altın 4 bin 540 liradan satılıyor.



Şu anda altının ons fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 2.519 dolardan işlem görüyor.

ABD'de Enflasyonun Düşeceğine Güven Yükseliyor

Bugün istihdam verilerinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı faiz indirimi miktarına ilişkin belirsizlikler devam ediyor.

Haberin Devamı

Ülkede enflasyonun istenilen seviyeye ineceğine olan inanç güçlenirken, resesyon korkuları fiyatlamaları zorlaştıran etkenlerin başında geliyor.

ADP Araştırma Enstitüsü ve Stanford Digital Economy Lab tarafından dün açıklanan verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı ağustos ayında 99 bin kişi arttı ve Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeye ulaştı.