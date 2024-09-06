Hafta sonu fırtına geliyor! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığı uzun süredir 25 dereceye geriledi. Karayele dönen rüzgar, şehri serinletiyor. Hafta sonu, megakentte bulut geçişleri ve sağanak yağış olacak. Ege rüzgarı da serinlik getirecek. Karadeniz bölgelerinde ise sel riski vardır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beş kente sarı kodlu bir uyarı gönderdi.

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Hafta sonu fırtına geliyor! İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul, rüzgar nedeniyle karayele döndü ve hava serinledi. Hafta sonu karayelin daha da güçlü esmesiyle megakentin biraz daha serinlemesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının uzun süre sonra İstanbul'da 25 dereceye düşmesi bekleniyor. Ege rüzgarı da serinlik getirecek. Güneydoğu'da lodos sıcaklığını sürdürüyor.

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Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu İstanbul, Sakarya, Zonguldak, Kastamonu ve Trabzon bölgelerinde yerel yağışlar bekleniyor. Cumartesi ve pazar günü, megakentte bulut geçişleriyle ara sıra sağanak bekleniyor.

Şiddetli yağış Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan'da su baskını tehlikesini beraberinde getirecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün beş kentte yağmur bekleniyor.

Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon'un batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan ile Rize ve Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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