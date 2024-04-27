Bu kez çalışanlar yaşadı! 50 bin TL promosyon veriliyor

CHP'nin teklifinin amacı, bankalar ve işverenler arasında yapılan promosyon anlaşmalarından elde edilen gelirlerin tamamen çalışanlara ödenmesini zorunlu hale getirmek. Mevcut prosedürlere göre, bazı işverenlerin bu gelirleri adil bir şekilde dağıtmadığı veya kendi paylarını almadığı durumlar vardır. Bunun sonucunda çalışanlar haksızlık ve mağduriyet yaşayabilir.

Haksızlığın Önüne Geçilecek

Teklifin temel amacı, çalışanların bankalardan aldıkları maaş karşılığında doğrudan ve tam olarak promosyon almalarını sağlamak. Bu durumda, işverenlerin promosyon gelirlerinden haksız bir şekilde para kazanmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Yeni düzenleme, çalışanların ekonomik durumunu iyileştirdiğinden, alım gücünü artıracak ve ekonomik hayata daha fazla katılımı teşvik edecektir.

Kanun teklifi, promosyon anlaşmaları noter huzurunda yapılmasını ve anlaşmanın ayrıntıları kamuya açıklanmasını öneriyor. İşçilerin promosyonlarını banka hesaplarına yatırmaları gerekir ve işverenlerin ödeme yapmaması durumunda idari para cezası uygulanır. Promosyon ödemelerinde de işverenlerin keyfi davranması önlenecek.

Teklifin yasalaşması durumunda, bankacılık sektöründe çalışan milyonlarca insan için önemli bir hak kazanılacaktır. Yine bu şekilde promosyon gelirlerinin adil bir şekilde dağıtılması sağlandığında, çalışanlar mağdur olmayacak. Önümüzdeki günlerde yasa sürecini ve teklifin kabul edilip edilmeyeceğini göreceğiz.