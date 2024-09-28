Serhat Akın'a saldırıda flaş gelişme! Bakan açıkladı, hepsi yakalandı

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, Serhat Akın'ın silahla vurularak yaralanmasına karışan şüphelilerin yakalandığını bildirdi.



Yerlikaya şunları söyledi:



Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayına karışan herkesin gözaltına alındığı bildirildi.



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O.D. (Ateşli silah kullanan),



Motosiklet kullanan (OM),



E. Ü. (Şüphelilerle birlikte hareket eden ve araç kullanan),



M.A. (Şüphelilerle çalışan),



Olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden İ.T. tutuklandı.



Olayda şüphelinin kullandığı bir ruhsatsız tabanca bulundu."



İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan Serhat Akın, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bacaklarından yaralanan Akın hastaneye kaldırıldı. Saldırının faillerinden ikisinin tutuklandığı, diğerlerinin ise arandığı bildirildi.