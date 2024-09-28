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İndirimli bilet fırsatı! Ajet ucuz bilet kampanyasını duyurdu

AJet, engelli yolcular, şehit ve gazi yakınları ve AJet.com ve AJet Mobil Uygulaması üzerinden indirimli biletler satın alabileceğini duyurdu.

İndirimli bilet fırsatı! Ajet ucuz bilet kampanyasını duyurdu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği, gazi, şehit ve gazi yakınlarına yurt içi biletlerde yüzde elli, yurt dışı biletlerde yüzde yirmi indirim sağlayacak. Engelli vatandaşlar, yurt içi uçuşlarında yüzde yirmi ve yurt dışı çıkışlı ve varışlı uçuşlarında yüzde otuz indirimden yararlanabilecek.

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Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, indirimi değerlendirirken, "Milli Bayrak Taşıyıcı marka olmanın bilinciyle, tüm iştiraklerimizle birlikte şehit yakınları, gazilerimiz ve yakınlarıyla engelli yolcularımıza yönelik hayatı kolaylaştırıcı adımlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz ve engelsiz hayata verdiğimiz desteği artırarak sürdürüyoruz" dedi.

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