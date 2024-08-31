Selçuk Geçer'in bu tahmini çok konuşulur! Ünlü ekonomist dolar için ilk kez böyle konuştu

Dolar, ünlü ekonomist Selçuk Geçer tarafından tartışıldı. Geçer, özellikle baskıya dikkat çekti ve önemli rakamı açıkladı. Doların durumu ne?

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Selçuk Geçer'in bu tahmini çok konuşulur! Ünlü ekonomist dolar için ilk kez böyle konuştu

Türkiye'de yatay hareketliliği nedeniyle döviz kuru yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Özellikle yılın sonuna yaklaşırken bu ilgi daha da artıyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doları tartışmaya devam ediyor. Selçuk Geçer, piyasalarda eylül ayında meydana gelecek gelişmeleri değerlendirirken, özellikle dolara ilişkin önemli bir rakam vermiş bulunuyor. Selçuk Geçer ise dolardaki baskıya dikkat çekiyor. Doların durumu ne?

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Dolar Kurunda Yatay Hareket

Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen son verilerle dolar kuru, uzun süredir 33 TL bandının çeşitli basamaklarında seyreden ve 34 TL bandına yerleşti. Bu yükselişini sürdüren dolar kuru, Kapalıçarşı'da 34,10 TL'den işlem görmeye başladı. Gün, diğer para birimleri olan Euro 37,97 TL, İngiliz Sterlini 44,93 TL ve İsviçre Frangı 40,16 TL ile başladı. Bu rakamların ardından Selçuk Geçer, dolar değerini değerlendirdi.

Cuma Günü Piyasalar Kilitlendi

Bu kez Euro Bölgesi'nden beklenen rakamlar. Piyasaların Cuma günü açıklanacak Euro Bölgesi enflasyon rakamlarına odaklanan uzmanlar arasında şimdiden tartışmalar başladı. Çok sayıda uzman, cuma günü açıklanacak yeni rakamların ardından Euro'nun değer kazanacağını tahmin ediyor. Bu artışın diğer döviz kurlarına da sıçrayabileceğini düşünüyorlar. Selçuk Geçer'in gündeminde ise dolar yerine Euro yer alıyor.

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