Ev almak isteyen acele etsin! Mert Başaran son kez uyardı

Tasarruf ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, yaşanan son gelişmelerin ardından konut satın alma fırsatı doğduğunu belirtirken, konut satmayı düşünenlere de tavsiyelerde bulundu.

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Ev almak isteyen acele etsin! Mert Başaran son kez uyardı

Pandemi sırasında başlayan konut üretimi sıkıntısı pandemi sonrasında aşılsa da, ne yazık ki fiyatlar aynı oranda arttı. Türkiye'deki önemli depremler de konut piyasasında fiyatları yükseltti. Ayrıca, yükselen fiyatların ardından konut piyasasında uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye başladı. Tasarruf ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, özellikle sosyal medyadan yaptığı konut piyasası uyarılarıyla dikkat çekti. Hem konut alacaklara hem de satacaklara uzman isim seslendi. Konut pazarında neler oluyor?

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Konut Satarsanız Yerine Koyamazsınız

Mert Başaran, bir süre önce konut satışlarına ilişkin bir konuşma yaptığı sırada, uzmanların konut piyasalarında hareketliliğin başladığını iddia ettiğini, hatta alım gücünün önemli ölçüde düştüğünü belirtti. Mert Başaran, konut piyasalarını yeniden inceledi ve bugün satılan bir konutun 2-3 yıl içinde asla yerine konulamayacağını söyledi. Fiyatların artacağını tahmin eden uzman isim, enflasyonun her şeye rağmen konut fiyatlarının altında kaldığını iddia etti.

Konut Satın Alma Fırsatı

TÜİK verilerine göre, Temmuz 2024'te Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16 artarak 127 bin 88'e ulaştı. Bununla birlikte, konut alışverişindeki yavaşlama, bu yılın ilk altı aylık döneminde önceki döneme göre daha belirgin hale geldi. Bu verilere dayanarak açıklamalarını destekleyen Mert Başaran, özellikle de bu yıl 2-3 milyon TL bandındaki erişilebilir konutların kalmayacağını belirtti. İnşaat maliyetlerinin arttığını vurgulayan uzman isim, "İnsanlar bugün alamadıkları konutları 2-3 yıl sonra hiç alamayacaklar" dedi.

Son olarak, Mert Başaran, konut ve enflasyon arasındaki ilişkiye ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon rakamlarına rağmen mülkün mülk olduğunu unutmamak gerektiğini söyledi. "Armudun sapı, üzümün çöpü demeden insanların alabileceği bir mülkü satın almasa gerekir" diyor uzman isim. "Enflasyon olsa da mülk her zaman mülktür" dedi.

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