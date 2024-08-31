Emekli maaşınız iptal olabilir! Emekli olduktan sonra çalışanlar dikkat

Çalışan EYT'liler, maaşlarından mahrum bırakılabilirler! Aman dikkat! E-Devlet üzerinden kesinlikle sorgulama yapın. SGK'nın yeni düzenlemesine göre, emeklinin çalışmasını desteklemek için prim desteği hakkında yanlış bilgi verilmesi durumunda emekli maaşı kesilir.

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Emekli maaşınız iptal olabilir! Emekli olduktan sonra çalışanlar dikkat

Emekliler, emekli maaşıyla geçinmenin mümkün olmadığı bir ülkede çalışmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) veya kısaca "EYT"den emekli olanlar, SGK'nın son düzenlemesinin "emeklinin çalışmasının desteklenmesine yönelik prim desteği" olarak nitelendirilmesi gerektiğini unutmamalıdır. EYT'den emekli olup hala çalışmaya devam edenler, yanlış koddan dolayı maaşları kesilir. Bunun sonucunda birçok insan zarar gördü.

Çalışan EYT'lileri büyük tehlike bekliyor! Aman dikkat! E-Devletten kesinlikle sorgulanmalıdır. Çalışmaya devam ettiklerinde, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" veya kısaca "EYT" olarak bilinen kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) doğru bildirim kodu almaları çok önemlidir.

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Emekli, SGK tarafından yanlış bildirilmiş bir pirim için tazminat ödemelidir. Emekli maaşlarının geçinmek için yetmemesi ve EYT düzenlemesiyle birlikte yaşlandıkça daha fazla emekli çalışıyor. Ülkemizde her gün çalışan emekli sayısı arttıkça, SGK bu çalışma dönemini daha sıkı takip ediyor. Ayrıca, eksik veya yanlış bilgi verilen her durum için emekliden parasal ceza da almaktadır.

Çalışmaya başlayan emeklinin doğru bir kodla primi yatırılmışsa, SGK emekli olan kişinin maaşını ödemeye devam ediyor. Bunun için SGK tarafından iki farklı prim türü yatırıldığına dikkat etmek gerekir. 01 kodlu Tüm Sigorta Kolları kayıtları, bu kişinin çalışan olduğunu gösterir. Başka bir deyişle, bu kod emekli olmayan çalışanları ifade ediyor. Ancak 02 kodlu Sosyal Güvenlik Destek Primi girişinin yapılması durumunda, Sosyal Güvenlik Kurumu bu primin yattığı kişinin emekli olduğunu kabul eder. Sonuç olarak, emekli olan kişinin 02 kodlu prim üzerinden prim ödemesi gerekir. 01 koddan prim ödemesi yapılırsa emekli maaşı kesilir. Birçok insan bu durumdan etkilendi.

Maaşı Kesilenlerin Sayısı Artıyor

SGK tarafından getirilen bu düzenlemeler nedeniyle maaşı kesilen emekli sayısı, uzmanların açıkladığı rakamlara göre son zamanlarda artmaya başlamıştır. Bu nedenle, uzmanlar emeklileri doğru koddan prim yatırma konusunda sık sık uyarırken, bu sorumluluğun emeklilere ait olduğunu da hatırlatıyor. Ara ara primlerini kontrol etmek için e-Devlet sistemini kullanması gereken emekliler, aksi takdirde maaşlarından ne kadar alındığını bile bilmezler. Uzmanlar, bu durumun daha sonra daha büyük sorunlara yol açmaması için kontrolün gerekli olduğunu söylüyor.

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