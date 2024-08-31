Akaryakıta zam var mı? 31 Ağustos 2024 Salı güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları, artan vergi düzenlemeleri, döviz kurundaki dalgalanmalar ve Brent petrolün varil fiyatından etkileniyor. Akaryakıt fiyatları ne kadar arttı? 31 Ağustos 2024 Pazar gününe ait benzin, motorin ve LPG fiyatlarını sizler için derledik.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.24 TL
Motorin litre fiyatı: 43.16 TL
LPG litre fiyatı: 24.79 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
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Benzin fiyatı: 43.13 TL
Motorin litre fiyatı: 43.09 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.55 TL
Motorin litre fiyatı: 43.57 TL
LPG litre fiyatı: 24.70 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.05 TL
Motorin litre fiyatı: 44.09 TL
LPG litre fiyatı: 24.75 TL