Akaryakıta zam var mı? 31 Ağustos 2024 Salı güncel akaryakıt fiyatları 31 Ağustos 2024'e kadar benzin, LPG ve motorin litre fiyatları, döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki son değişiklikler nedeniyle nasıl değişecek? Ankara, İzmir ve İstanbul için benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?