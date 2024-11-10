Maliye bu kez akaryakıt sektörünü hedef aldı! Mehmet Şimşek bizzat talimat verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt piyasasında kayıp ve kaçakları önlemek için yasaları ve saha denetimlerini yürürlüğe koydu. Yılın ilk on ayı boyunca, uygulanan düzenlemelerle, akaryakıt ve LPG istasyonlarında 4 475 sahibi ve 53 396 pompada 293 966 tabanca denetlendi.



Birçok akaryakıt şirketinin, bakanlık tarafından açıklanan vergi borçluları listesinde yer alması, bu sektörde kayıt dışılığın önlenmesi için yürütülen çabaların önemini ortaya koydu.



Gelir İdaresi Başkanlığı, ilk olarak benzin istasyonlarındaki ödeme kaydedici cihazların güvenliğini artırmayı başardı. Bu cihazlar, yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlarla değiştirildi. Yeni cihazlar, dışarıdan müdahale edilemeyen ve anlık bilgi paylaşma yeteneğine sahiptir. Böylece dışarıdan müdahalenin önlenmesi sağlandı. Akaryakıt istasyonlarında yapılan tüm satışlarla ilgili bilgiler de Başkanlığa anında iletiliyor.

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TEMİNAT UYGULAMASI GELDİ

Akaryakıt piyasasında ilk kez lisans alan dağıtıcılar ve bayilerden ve devam edenlerden teminat alınmasına başlandı. Teminat verilmediği durumlarda işletmelerin durdurulması gerekiyordu.

Bu uygulama, sektörü finansal olarak daha yeterli hale getirdi. 2018 yılında yaklaşık 120 olan dağıtıcı lisansı sahibi sayısı bu adımla 35'e düştü.

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Dışarıdan müdahaleyle satışların kayıt altına alınması, verilerin değiştirilmesi, silinmesi veya ilgili kurumlara yanlış bilgi gönderilmesi vergi kaçakçılığı olarak kabul edilir.

Satışların kayıt dışı bırakılması için sistemlere müdahale ve kaçakçılık fiili olarak kabul edildi ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası gerektiriyordu.