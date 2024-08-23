Selçuk Geçer altın için net konuştu! 9 bin lira üstüne çıkacak

Altına ilişkin üç farklı rakam, Türkiye'nin ünlü ekonomistlerinden Selçuk Geçer tarafından verildi. Altın fiyatları daha da yükselecek mi?

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Selçuk Geçer altın için net konuştu! 9 bin lira üstüne çıkacak

Altın fiyatlarında uzun süredir yatırımcıların yakın markaja aldığı yeni bir dönem başladı. Altın, son ayın en çok kazandıran yatırım aracı olarak kayda geçti, özellikle de hafta başı ralli yapmaya başladı. Altın, sene başından bu yana oldukça iddialı bir şekilde kazandığı para miktarı nedeniyle, birçok ekonomistin tartışmaya başladığı yatırım araçları arasında yer aldı. Bu isimlerden biri olan tanınmış ekonomist Selçuk Geçer, bu kez altınla değil dolarla ilgili konuştu. Selçuk Geçer, altın için üç farklı rakam önerdi ve bu rakamların sırayla gerçekleşeceğini belirtti. Altın fiyatları daha da yükselecek mi?

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Selçuk Geçer, düşük fiyatlı para birimiyle borçlanıp yüksek fiyatlı para birimine yatırım yapmaya denen carry trade yapanlara dikkat çekerek, bu yatırımı tercih edenlerin Türkiye'den çekilmesi halinde altının fiyatının sıçrayacağını söyledi. "Biz o zaman gram altında önce 3 bin liraların üzerini sonra 5 bin liraların üzerini göreceğiz" diyen ünlü ekonomist, altının 3 bin TL'den sonraki ilk durağının 5 bin TL olacağını söyledi.

"SONRASINDA 9 BİN LİRALARIN ÜZERİNİ GÖRECEĞİZ"

Altın fiyatlarında birçok ekonomistin sene sonunda 3 bin TL'yi görmesini beklediğini belirten ünlü ekonomist Selçuk Geçer, 5 bin TL'nin ardından gelecek rakamı da açıkladı. Selçuk Geçer, altının 5 bin TL bandını aştıktan sonra hızla 9 bin TL bandına doğru yükseleceğini belirterek, "Sonrasında 8 ile 9 bin liraların üzerini göreceğiz" dedi.

Selçuk Geçer, açıklamalarının devamında, altınla ilgili beklentilerin gerçekleşmesi durumunda konuşulan rakamın bugünden çok daha fazla olacağını belirtti. Ayrıca altının uzun vadede ne kadar değer kazanacağını da açıkladı. Selçuk Geçer, "Bugünkü altın fiyatının 3 katını belki 4 katını görmek zorunda kalacağız" dedi.

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