  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Selçuk Bayraktar'dan tarihi müjde! Kızılelma seri üretime geçiyor!

Selçuk Bayraktar'dan tarihi müjde! Kızılelma seri üretime geçiyor!

Baykar yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı kızılelma'nın dün ilk uçuşlarını yaptığını açıklamış görüntüleri paylaşmıştı. Bayraktar, ikinci bir müjdeyi daha vererek Kızılelma’nın bu yıl seri üretime başlayacaklarını açıkladı.

Selçuk Bayraktar'dan tarihi müjde! Kızılelma seri üretime geçiyor!
Yayınlanma:

Türk savunma sanayisine ürettiği çok önemli projelerle katkılarda bulunan Baykar çalışmalarına aralıksız gece gündüz devam ederek her geçen gün yeni müjdeli haberler duyurmaya devam ediyor.

SELÇUK BAYRAKTAR İKİNCİ MÜJDEYİ DUYURDU

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme faaliyetleri sürüyor. İlk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra insansız savaş uçağının aviyonik mimarisinde de geliştirmeler yapıldı. Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş gerçekleştirildi.

KIZIL ELMA'DA SERİ ÜRETİME GEÇİLİYOR

Temmuzda Tekirdağ Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne getirilen üretim prototipi KIZILELMA PT-3, emniyet bağları ile motor çalıştırma testini geçip otomatik taksi, koşu ve teker kesme testlerini tamamladı. KIZILELMA dün de ilk uçuş testini icra etti. Kritik testi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetti. Test sırasında sistem tanımlama faaliyetleri de başarıyla yapıldı.

VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN

Selçuk Bayraktar bu gelişmeyi sosyal medya hesabından “Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi olan üçüncü prototipi, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Kısa bir test uçuşu oldu. Bundan sonra testlerimiz devam edecek. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” mesajıyla duyurdu. Üretim prototipinin testleri tamamlanıp planlandığı gibi bu yıl içinde seri üretime başlanacak.

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Teknoloji
Türkiye'nin gurur projesi! KIZILELMA ilk uçuş testini başarıyla tamamladı
Türkiye'nin gurur projesi! KIZILELMA ilk uçuş testini başarıyla tamamladı
iPhone 16 karaborsaya düştü! Fırsatçılar açıklama yaptı
iPhone 16 karaborsaya düştü! Fırsatçılar açıklama yaptı
İphone 16 Pro kullanıcılarını şaşırttı! iPhone 16'da kullanıcıların canını sıkan detay
İphone 16 Pro kullanıcılarını şaşırttı! iPhone 16'da kullanıcıların canını sıkan detay
Elon Musk çok üzülecek! Öyle bir rakip geliyor ki
Elon Musk çok üzülecek! Öyle bir rakip geliyor ki
Telefon kiralama nasıl yapılıyor, Telefon kiralama ne kadar? Telefon kiralama yapan yerler!
Telefon kiralama nasıl yapılıyor, Telefon kiralama ne kadar? Telefon kiralama yapan yerler!
Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir? IoT Nasıl Çalışır? IoT Kullanım Alanları
Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir? IoT Nasıl Çalışır? IoT Kullanım Alanları
Çinli BYD'den sonra bir otomotiv devi daha Türkiye'yi seçti! 'Türkiye oldukça doğru bir lokasyon'
Çinli BYD'den sonra bir otomotiv devi daha Türkiye'yi seçti! 'Türkiye oldukça doğru bir lokasyon'