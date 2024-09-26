Selçuk Bayraktar'dan tarihi müjde! Kızılelma seri üretime geçiyor!

Türk savunma sanayisine ürettiği çok önemli projelerle katkılarda bulunan Baykar çalışmalarına aralıksız gece gündüz devam ederek her geçen gün yeni müjdeli haberler duyurmaya devam ediyor.

SELÇUK BAYRAKTAR İKİNCİ MÜJDEYİ DUYURDU

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme faaliyetleri sürüyor. İlk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra insansız savaş uçağının aviyonik mimarisinde de geliştirmeler yapıldı. Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş gerçekleştirildi.

KIZIL ELMA'DA SERİ ÜRETİME GEÇİLİYOR

Temmuzda Tekirdağ Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne getirilen üretim prototipi KIZILELMA PT-3, emniyet bağları ile motor çalıştırma testini geçip otomatik taksi, koşu ve teker kesme testlerini tamamladı. KIZILELMA dün de ilk uçuş testini icra etti. Kritik testi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetti. Test sırasında sistem tanımlama faaliyetleri de başarıyla yapıldı.

VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN

Selçuk Bayraktar bu gelişmeyi sosyal medya hesabından “Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi olan üçüncü prototipi, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Kısa bir test uçuşu oldu. Bundan sonra testlerimiz devam edecek. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” mesajıyla duyurdu. Üretim prototipinin testleri tamamlanıp planlandığı gibi bu yıl içinde seri üretime başlanacak.