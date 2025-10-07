Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Şamil Tayyar'dan dikkat çeken o açıklama

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 6-8 Ekim olaylarıyla bağlantılı Kobani davasından aldığı 42 yıl hapis cezasının ardından tahliye edileceğine dair sosyal medyada dolaşan iddialar, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar tarafından net bir dille yalanlandı. Tayyar, Adalet Bakanlığı'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına itirazını sürdürdüğünü belirterek, "Tahliye yolu kapalı" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran 6-8 Ekim olayları kapsamında, aralarında Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu toplam 108 kişi yargılandı. Bu süreçte Demirtaş hakkında, farklı tarihlerdeki konuşmaları nedeniyle 122 fezleke hazırlanmış, bunlardan 31'i bir ana dava dosyasında birleştirilerek 4 Kasım 2016'da tutuklanmasına yol açmıştı.

obani davası olarak bilinen yargılamada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Demirtaş, sonradan 42 yıla indirilen cezasıyla hükümlü durumuna düştü.

Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak?

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan "Demirtaş 8 Ekim'de tahliye edilecek" iddiaları, eski AK Parti Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar'ın açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü.

Tayyar, X platformunda paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Selahattin Demirtaş’ın 8 Ekim’de tahliye edileceğine ilişkin iddialar var. İddia sahipleri, Adalet Bakanlığının hak ihlali kararı veren AİHM’e itiraz etmeyeceğini ve tahliye yolunun açılacağını söylüyorlar.

Fakat gerçek öyle değil. Bunu bir temenni değil durum tespiti olarak yazıyorum. Demirtaş, Kobani davasından 42 yıl hapis cezası aldı, artık bir hükümlü ve dosyası İstinaf’ta. Adalet Bakanlığı ise AİHM’in tutuklamaya dair hak ihlali kararına karşı itiraz hakkını kullanmış.

