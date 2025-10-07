  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Diyarbakır Adliyesi karıştı: Tarafların birbirine girdiği kavgada yumruklar konuştu

Diyarbakır Adliyesi karıştı: Tarafların birbirine girdiği kavgada yumruklar konuştu

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde taraflar birbirine girdi. Cinayet davası duruşmasında sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü...

Diyarbakır Adliyesi karıştı: Tarafların birbirine girdiği kavgada yumruklar konuştu
Yayınlanma:

Diyarbakır Adliyesi karıştı: Tarafların birbirine girdiği kavgada yumruklar konuştu

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde taraflar birbirine girdi. Cinayet davası duruşmasında sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü...

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir cinayet davası duruşmasında taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Duruşma salonunda yaşanan arbede paniğe yol açarken, güvenlik görevlileri müdahale ederek tarafları ayırdı.
Diyarbakır Adliyesi'nde görülen bir cinayet davası duruşmasında taraflar arasında çıkan kavga, büyük paniğe neden oldu.

Diyarbakır Adliyesi karıştı: Tarafların birbirine girdiği kavgada yumruklar konuştu

SÖZLÜ TARTIŞMA YUMRUKLU SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada meydana geldi. Duruşma sırasında taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

GÜVENLİK DEVREYE GİRDİ

Salonda yaşanan arbedeye güvenlik görevlileri müdahale ederken, taraflar güçlükle sakinleştirildi. Kavgayla birlikte duruşma salonunda kısa süreli panik yaşanırken, adliyede güvenlik önlemleri artırıldı.

Türk devletleri zirvede buluştu: TDT Plus formatı kabul edildi!Türk devletleri zirvede buluştu: TDT Plus formatı kabul edildi!

Mersin'de feci kaza: Tarım işçilerinin bulunduğu minibüste can pazarı!Mersin'de feci kaza: Tarım işçilerinin bulunduğu minibüste can pazarı!

Fenomen Mükremin Gezgin'in hesabı erişime engellendi!Fenomen Mükremin Gezgin'in hesabı erişime engellendi!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Mersin'de feci kaza: Tarım işçilerinin bulunduğu minibüste can pazarı!
Mersin'de feci kaza: Tarım işçilerinin bulunduğu minibüste can pazarı!
20 günlük evlilik mezarda bitti: Cinnet geçiren adam önce karısını sonra kendini vurdu!
20 günlük evlilik mezarda bitti: Cinnet geçiren adam önce karısını sonra kendini vurdu!
İstanbul'da fahiş kiralara son: Sosyal konut projesinin detayları belli oldu!
İstanbul'da fahiş kiralara son: Sosyal konut projesinin detayları belli oldu!
Tüneli kapatıp eğlence yaptılar: Bakın o gruba ceza verildi!
Tüneli kapatıp eğlence yaptılar: Bakın o gruba ceza verildi!
Akran zorbalığı komaya soktu: İşte şaşkına çeviren gerekçe!
Akran zorbalığı komaya soktu: İşte şaşkına çeviren gerekçe!
Balıkçılar şokta: Trabzon'da bomba yüklü insansız deniz aracı bulundu!
Balıkçılar şokta: Trabzon'da bomba yüklü insansız deniz aracı bulundu!
38. Ahilik haftası AHİSİD'ın organizasyonu ile Yalova valiliğin desteği ile büyük coşkuyla kutlandı
38. Ahilik haftası AHİSİD'ın organizasyonu ile Yalova valiliğin desteği ile büyük coşkuyla kutlandı