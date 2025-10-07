Diyarbakır Adliyesi karıştı: Tarafların birbirine girdiği kavgada yumruklar konuştu

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde taraflar birbirine girdi. Cinayet davası duruşmasında sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü...

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir cinayet davası duruşmasında taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Duruşma salonunda yaşanan arbede paniğe yol açarken, güvenlik görevlileri müdahale ederek tarafları ayırdı.

Diyarbakır Adliyesi'nde görülen bir cinayet davası duruşmasında taraflar arasında çıkan kavga, büyük paniğe neden oldu.

SÖZLÜ TARTIŞMA YUMRUKLU SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada meydana geldi. Duruşma sırasında taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

GÜVENLİK DEVREYE GİRDİ

Salonda yaşanan arbedeye güvenlik görevlileri müdahale ederken, taraflar güçlükle sakinleştirildi. Kavgayla birlikte duruşma salonunda kısa süreli panik yaşanırken, adliyede güvenlik önlemleri artırıldı.

