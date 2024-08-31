Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji İstanbul dahil 17 il için uyarılarda bulundu! 31 Ağustos Cumartesi hava durumu

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Çorum ve Afyonkarahisar çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİDEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Yağışların; Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı, Ardahan, Kars, Artvin çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Kuvvetli yağış beklenen Kırklareli ve Tekirdağ için "turuncu", Adana, Artvin, Bolu, Çankırı, Edirne, Hatay, Mersin, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kahramanmaraş, Sinop, Ardahan, Karabük ve Osmaniye için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

İSTANBUL'DA BİR HAFTA SÜRECEK: KUVVETLİ GELİYOR

Dün öğle saatlerinde İstanbul'da etkili olan sağanak yağış vatandaşa zor anlar yaşatırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi. 5 günlük yayınlanan tahmin haritalarında bugün de dahil olmak üzere 5 gün boyunca İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

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5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU