Erdoğan müjdeyi verdi: Emekliye ek zam kapıda

Bursa'da düzenlenen mitingde, Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçim süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilere ilişkin temmuz ayına atıfta bulunan Erdoğan, "Yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını masaya yatıracağız" ifadelerini kullandı. Yaşadığı zorluklar nedeniyle şikayetlerini dile getiren herkes sonuna kadar haklıdır.

Temmuzda Son Müjdesi

Herkesin kontrol altına almaya çalıştığı enflasyon, hem Avrupa hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde de var. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinin miktarını yükselttik. Ek olarak, beş bin lira ödemede bulunduk. Temmuz ayında, yılın ilk altı ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını ödeyeceğiz. Düzenleme, memurlara ek gösterge uygulamasını genişleterek tamamlandı. Ayrıca küçük esnafların prim günlerini belirlemek için çalışıyoruz.

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Memur maaşları ne zaman yatacak? Maaş bayram öncesi yatacak mı?

Emekli maaşları için asgari ücrette ara artış talepleri var. Eğitime veya sağlığa bütçemizin tamamını ayırmanın bile yetmeyeceğini anladınız. Yaşadığı zorluklar nedeniyle şikayetlerini dile getiren herkes sonuna kadar haklıdır. Çalışanların ve emeklilerin kaybını nasıl karşılayacağız? Daha fazla üretim ve daha fazla çalışma ile bunu başaracağız."