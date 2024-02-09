Seçil Erzan davasında karar yine çıkmadı! Turan, Belözoğlu, İnan ve Muslera için son kez süre verildi

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın davasında dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yapıldı.

Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Yapılan incelemede tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük'ün ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Son duruşma 15 Ocak'ta görülmüştü

15 Ocak tarihinde görülen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Erzan'ın Denizbank'ta bulunan hesap hareketlerinin istenilmesine, sanıklara ait adli emanette bulunan telefon ve sim kartların bilirkişiye verilerek rapor aldırılmasına, ayrıca bilirkişi raporuna konuyla ilgili varsa banka çalışanları ve yöneticileriyle yazışmalarına ilişkin ek rapor alınmasına karar verdi.

Turan, Belözoğlu, İnan ve Muslera'ya son kez süre verildi

Mahkeme, müştekiler Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın avukatlarına müvekkillerini hazır etmeleri için son kez süre verilmesine, aksi takdirde haklarında zorla getirme kararı çıkarılacağına hükmetti. Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Yörük, Atilla Yörük, Nazlı Can ve Hüseyin Eligül'ün tüm bankalardaki hesap hareketlerinin Bankalar Birliği'nden sorulmasına, ayrıca Ali Yörük ile Semih Kaya arasındaki hesap hareketlerinin de bankadan istenilmesine hükmetti. Sanık Ali Yörük'ün imza yazı örneklerinin temini için cezaevine yazı yazılmasına karar veren heyet, yazı cevabı geldiğinde dekonttaki imza ile sanığın imza örneklerinin karşılaştırılması için Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılmasına hükmetti.

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Erzan ile aynı dönemde çalışan kişiye zorla getirme

Sanık Erzan ile aynı dönemde bankada çalışan Fatin Seven adlı kişinin "tanık" sıfatıyla zorla getirilmesine karar veren mahkeme, aralarında Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın da bulunduğu bazı tanıkların da zorla getirilmesi için yazı yazılmasına karar verdi.

Banka yönetici ve çalışanlarının tanık olarak dinlenmesine sonraki celselerde karar verilecek

2020-2023 yılları arasında Erzan ile birlikte çalışan tüm banka personelinin kimlik bilgilerinin temin edilerek mahkemeye gönderilmesine karar veren mahkeme, banka yöneticilerinin ve banka çalışanlarının tanık olarak dinlenmesi yönündeki taleplerinin sonraki celselerde değerlendirilmesine hükmetti.

Heyet, dosyada bulunan ve Denizbank şubelerinde hesabı bulunan müştekilerin sanık Erzan tarafından yapılan sorgulamalara ilişkin Log kayıtlarının istenilmesine, ayrıca MASAK'a yazı yazılarak dosyayla ilgili düzenlenen raporun tamamının mahkemeye gönderilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, tanık Semih Kaya'nın sunduğu mail çıktısının eklenmek suretiyle Denizbank'a yazı yazılarak varsa aslının istenilmesine, ayrıca sanık ile avukatına daha önce raporu alınan telefon içindeki sim kartın şifresini bildirmesi için 10 gün süre verilmesine karar verdi.

8 Mart'a ertelendi

Eksikliklerin giderilmesine hükmeden heyet duruşmayı 8 Mart tarihine erteledi.