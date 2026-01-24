Savaş adım adım geliyor mu? ABD gövde gösterisi yaparken İran resti çekti!

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu'ya büyük bir donanma filosu sevk etti. Bu durumdan rahatsız olan İran, olası bir ABD saldırısında en büyük adımı atacağını bildirdi...

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu'ya büyük bir donanma filosu sevk ettiklerini açıklamasının ardından İran, olası bir ABD saldırısını topyekûn savaş sayacağını duyurdu ve en sert karşılığın verileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek Orta Doğu'ya büyük bir donanma filosu gönderildiğini açıklamasına İran yönetiminden sert tepki geldi. Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, ABD'nin olası bir saldırısının karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

"HER TÜRLÜ SALDIRIYI TOPTAN SAVAŞ SAYARIZ"

Adının gizli kalması şartıyla konuşan İranlı yetkili, "Bu sefer ister sınırlı, ister sınırsız, ister hassas, ister kinetik desinler, bize yönelik herhangi bir saldırıyı topyekûn bir savaş olarak değerlendireceğiz ve bunu çözmek için mümkün olan en sert şekilde karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"TAM TEYAKKUZDAYIZ"

ABD'nin bölgeye askeri yığınak yapmasına da değinen yetkili, Washington'un bu hamlesinin gerçek bir çatışma amacı taşımadığını umduklarını söyledi. Ancak ordunun en kötü senaryoya hazır olduğunu vurgulayan yetkili, "Bu nedenle İran tamamen teyakkuz durumunda. Amerikalılar İran'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ederse, karşılık vereceğiz" dedi. İranlı yetkili, verilecek karşılığın niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Haberin Devamı

"İRAN'IN BAŞKA SEÇENEĞİ YOK"

İran'ın kendini savunmasının bir zorunluluk olduğunu savunan yetkili, ABD'nin süregelen askeri tehdidi altında bulunan bir ülkenin, saldırıyı püskürtmek ve İran'a saldırmaya cüret eden her kim olursa olsun dengeyi yeniden tesis etmek için tüm imkanlarını kullanmaktan başka seçeneği bulunmadığını dile getirdi.

TRUMP: BÜYÜK BİR DONANMA BÖLGEYE İLERLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu toplantılarının ardından ülkesine dönüşte uçakta yaptığı açıklamada, İran'ı yakından izlediklerini belirterek, "Her ihtimale karşı o yöne doğru çok sayıda gemi sevk ettik. Büyük bir deniz filosu bölgeye doğru ilerliyor. Umuyorum ki hiçbir şey olmaz ama onları çok dikkatli takip ediyoruz" demişti.Trump ayrıca daha önce yaptığı çağrı sonrası İran'ın 837 kişinin idamını durdurduğunu öne sürerek, "Belki donanmamızı kullanmak zorunda kalmayız. Göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

NÜKLEER TESİS UYARISI

Trump, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e ilişkin soruya doğrudan yanıt vermekten kaçınırken, İran ile müzakereye açık olduklarını söylemişti. Ancak ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik geçmişte gerçekleştirdiği saldırıları hatırlatan Trump, "Eğer yeniden aynı şeyi yapmaya kalkarlarsa, orayı çok daha kolay vururuz" uyarısında bulunmuştu.

Balıkesir depremi bir mesaj mı, Büyük deprem olur mu? Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklama

IBAN kiralamada af yok: En az 10 yıl hapis cezası!

Düğünlerde nakit devri kapanıyor: Artık davetiyelerde IBAN var!