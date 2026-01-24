Balıkesir depremi bir mesaj mı, Büyük deprem olur mu? Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklama

AFAD, tarafından Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.24'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Deprem korkusu yine düşündürdü: Balıkesir depremi bir mesaj mı, Büyük deprem olur mu? Deprem Uzmanı Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklama...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.24'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa, İzmir, Yalova ve Kütahya'da da hissedildi. Deprem sonrası CNN Türk yayınında açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Şener Üşümezsoy, bölgede daha büyük bir deprem beklemediğini söyledi.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 00.24’te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 11.04 kilometre olarak kaydedildi. Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

PROF. DR. ŞENER ÜŞÜMEZSOY: BİRBİRİYLE BAĞLANTISI OLMAYAN FAYLAR

Depremin ardından CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde daha büyük bir deprem beklemediğini söyledi.

Üşümezsoy şu ifadeleri kullandı:

"Bu depremlerle büyük bir depremi tetikleyecek bir alan yok. 6'nın üstünde bir deprem beklenmiyor bölgede. Eğer bu kayalar tek bir parça halinde kırılırsa 6,1’in üzerinde bir deprem üretebilir. Ancak ayrı ayrı kırılmaları durumunda yaklaşık 6 civarında depremler oluşur. Daha küçük segmentlerde ise 5,1–5,2 büyüklüğünde depremler meydana gelebilir. Bu fayın üzerinde değil de daha uzakta, farklı bir segmentte bir kırılma oluşursa, orada yeni depremler üretme potansiyeli ortaya çıkabilir. Buradaki faylar birbirine paralel, yan yana dizilmiş ama doğrudan bağlantısı olmayan ardışık segmentlerdir. Şunu net olarak söyleyebilirim: Bu tür küçük depremler, bu modelde büyük bir depremi tetikleyecek bir mekanizma göstermiyor."

SOĞUK HAVADA DIŞARI ÇIKMAYA GEREK YOK

"Şu anda ekip arkadaşlarımızdan daha net veriler alacağım. Ancak şu anki gözlemlerime göre durum şimdilik sakin görünüyor. Bu nedenle özellikle soğuk havada insanların panikleyip dışarı çıkmasına gerek yok; bu, rutin olarak izlenen bir sismik hareketlilik. Eğer yeni bir kaya bloğunun beklenmedik bir süre içinde kırıldığına dair veriler gelirse, o zaman normal rutinin dışında bir kırılma olduğunu söyleyebiliriz.

Bunlar birbirine paralel dizilmiş ama birbiriyle bağlantısı olmayan faylar. Büyük bir depremi tetikleyecek bir deprem beklemiyorum. 6'lık deprem olabilir belki ama 6.5'u bulan bir deprem beklemiyorum."



