Kumburgaz'da UFO görüntüleriyle dünyayı sarsmıştı: Yalçın Yalman hayatını kaybetti

2007 ile 2009 yılları arasında İstanbul Kumburgaz’da bir sitede gece bekçiliği yaptığı dönemde gökyüzünde çektiği UFO görüntüleriyle Türkiye’nin ve dünyanın dikkatini çeken Yalçın Yalman hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Yalman, Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye Köyü’nde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Yalman’ın Mahmudiye köyünde toprağa verildiği öğrenildi.

KÜRESEL ÇAPTA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Yalçın Yalman’ın 2007 ile 2009 yılları arasında İstanbul Kumburgaz’da Marmara Denizi üzerinde farklı tarihlerde kaydettiği görüntüler, dönemin en çok konuşulan UFO vakalarından biri haline gelmişti.

Yalman’ın kamerasına yansıyan ve yapısal forma sahip ışıklı cisimlerin görüldüğü öne sürülen kayıtlar, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerindeki UFO araştırmacıları tarafından da uzun süre incelenmiş ve münazara edilmişti.

Görüntülerin bir bölümü TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi bünyesinde de teknik incelemeye konu olmuştu. Yapılan incelemelerde görüntülerde dijital müdahale bulunduğuna ilişkin açık bir bulguya rastlanmadığı yönündeki değerlendirmeler, o dönemde münazaraları daha da büyütmüştü.

"DÜNYA DIŞI VARLIKLARIN KANITI"

Yalman ise çektiği görüntülerin dünya dışı varlıklara ait araçları gösterdiğini ve bu kayıtlarla UFO’ların varlığını kanıtladığını savunuyordu.

Haberin Devamı

Bu iddiasından yaşamı boyunca vazgeçmeyen Yalman’ın görüntüleri, uluslararası UFO araştırmacılarının da ilgisini çekmiş; Kumburgaz UFO vakası dünya çapında tanınır hale gelmişti.

AYVALIK'TA DA GÖZLEMLERİNE DEVAM ETTİ

2010 yılında Ayvalık’a gelen Yalçın Yalman, burada yaşadığı yıllarda da gökyüzü gözlemlerini sürdürdü.

Oldukça kısıtlı ekonomik imkanlara rağmen gözlem ve çekimlerine devam eden Yalman, zaman zaman ulusal televizyon kanallarına konuk olarak Kumburgaz’da yaşadıklarını, çektiği görüntüleri ve UFO’larla ilgili iddialarını kamuoyuyla paylaştı.

Yalman’ın Ayvalık’ta yaşadığı dönemde kendisiyle birçok kez sohbet eden gazeteciler, Kumburgaz’da yaşadığını anlattığı sıra dışı olayları ve çektiği görüntülerin hikâyesini bizzat kendisinden dinledi.

Yalman, bu sohbetlerinde de görüntülerin gerçek olduğundan hiçbir kuşku duymadığını ve kaydettiği cisimlerin dünya dışı kökenli olduğuna inandığını dile getiriyordu.

YILLARCA SÜREN BİLİMSEL TARTIŞMA

"Kumburgaz UFO Görüntüleri" olarak dünya literatürüne giren kayıtlar, aradan geçen yıllara rağmen UFO ve günümüzde daha sık kullanılan adıyla UAP araştırmalarıyla ilgilenen çevrelerde münazarayı sürdürüyor.

Kumburgaz vakasını benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, görüntülerin tek bir geceyle sınırlı kalmayıp farklı tarihlerde ve uzun süreli olarak kaydedilmiş olmasıydı.

Yüksek yakınlaştırmayla çekilen bazı görüntülerde görülen şekiller ise yıllar boyunca farklı yorumlara neden oldu. Bazı UFO araştırmacıları kayıtları bugüne kadar belgelenmiş en dikkat çekici vakalardan biri olarak değerlendirirken, görüntülerdeki cisimlerin gerçekte ne olduğuna ilişkin farklı görüşler de ortaya konuldu.

Yalçın Yalman ise hayatının sonuna kadar Kumburgaz’da kaydettiği görüntülerin UFO olduğuna ve dünya dışı varlıkların mevcudiyetini gösterdiğine inandı.

Yalman’ın vefatı ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Türkiye’de ve dünyada UFO araştırmalarıyla ilgilenen çevrelerde de üzüntüyle karşılandı.

Yalçın Yalman, ardında yıllardır münazara edilen ve dünya UFO tarihinin en sıra dışı vakalarından biri olarak anılan Kumburgaz görüntülerini bıraktı.

Fon krizi masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor...

Tuzla’da “Mahallemde Spor Var” etkinliği Şifa Mahallesi’nde gerçekleşti

Türk futbolunda olay yaratacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin!