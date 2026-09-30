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Dilan Polat Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. Polat, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

Dilan Polat Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı
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Dilan Polat Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. Polat, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından Polat, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.Soruşturmayı hangi başsavcılığın yürüttüğü ve suçlamaya konu olan paylaşım ya da sözlerin içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dilan Polat Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı

INSTAGRAM HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Dilan Polat'ın Instagram hesabına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusu üzerine haziran ayında Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirilmişti. Kararın kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçeleriyle alındığı bildirilmişti.Polat çifti, korumaları ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle de gündeme gelmişti. Saldırının zanlıları yakalanarak tutuklanmıştı.

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