9 belediye daha AK Parti'ye geçiyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini takılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak İl Başkanları Toplantısı'nda; CHP, Yeniden Refah ve İYİ Parti saflarından ayrılan 9 ilçe belediye başkanı rozetlerini takarak resmen AK Parti'ye katılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak İl Başkanları Toplantısı'nda 9 belediye başkanı AK Parti saflarına katılıyor. Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı isimler arasında CHP, Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti'den seçilen isimler yer alıyor.

CHP'NİN KALESİ VE DİĞER İLÇELERDEN DİKKAT ÇEKEN GEÇİŞLER

Yerel seçimlerde muhalefet partilerinin kazandığı kritik merkezlerde yaşanan bu kan kaybı dikkat çekiyor. CHP listelerinden seçilip AK Parti'ye geçiş yapacak 5 ilçe belediye başkanı şöyle:

İzmir – Çiğli

Tekirdağ – Çerkezköy

Balıkesir – Marmara Adası

Antalya – Elmalı

Erzurum – Şenkaya

YENİDEN REFAH VE İYİ PARTİ'DEN KATILIMLAR

Muhalefet cephesindeki transfer dalgası yalnızca CHP ile sınırlı kalmadı. Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti'den ayrılan belediye başkanlarının da AK Parti saflarına geçeceği öğrenildi.

Yeniden Refah Partisi: Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçeleri ile Elazığ'ın Palu ilçe belediye başkanları.

İYİ Parti: Sivas'ın Koyulhisar ilçe belediye başkanı.

Geniş katılımlı geçiş töreninin ardından katılan belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte poz vererek AK Parti'deki yeni görev süreçlerini başlatmaları bekleniyor.

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