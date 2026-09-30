Son dakika haberi... Dubai-Tel Aviv uçağından havada acil kod duyurusu!

Son dakika haberi... Dubai-Tel Aviv seferini yapan, 150'den fazla İsrailliyi taşıyan uçakta acil durum alarmı verildi. Uçağın kısa süreli acil durum sinyalinin ardından Suudi Arabistan'a yönlendirildiği bildirildi



Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağını havada acil durum ihbarında bulunduğu bildirilmişti...

İSRAİL BAŞBAKANI'NIN SÖZCÜSÜNDEN JET HIZINDA AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı'nın Sözcüsü “FLYDUBAİ uçağıyla ilgili olay uçak kaçırma değil” dedi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Dubai'den kalkış yapan uçak, Ürdün hava sahası üzerinde seyrettiği sırada önce genel acil durumu belirten "7700" kodunu, ardından kısa süre içinde uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu yayınladı.

SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Sinyallerin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının yolcu uçağına doğru havalandığını bildiren haberde, Ürdün semalarında bir süre tur atan ve içerisinde yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunduğu belirtilen uçak, daha sonra Suudi Arabistan yönüne yönlendirildi.

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Yetkililer, uçağın İsrail'e iniş yapmasına izin verilmediğini ve şu an için uçakla iletişim kurulamadığını kaydetti.

İsrail hava sahasında sabah saatlerinde olağanüstü hareketlilik yaşandı. 174 yolcuyla Dubai'den Tel Aviv'e ilerleyen Flydubai uçağının acil durum sinyali vermesinin ardından rotasını aniden tersine çevirmesi, kaçırılma şüphesini gündeme getirdi.

ACİL KOD VERİLDİ

Uçağın önce 7700 genel acil durum kodunu, ardından İsrail basınına göre uçak kaçırma veya "yasa dışı müdahale" durumlarında kullanılan 7500 kodunu iletmesi üzerine İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları havalandırıldı.

Uçuş takip platformu Flightradar24'te uçağın Suudi Arabistan hava sahasına dönerek irtifa kaybettiği görüldü. Uçağın yaklaşık 15 bin feet seviyesinde ilerlediği takip edilirken bir süre sonra canlı uçuş takibinden kaybolduğu aktarıldı.

ACİL GÜVENLİK TOPLANTISI

İsrail'de alarm seviyesinin yükselmesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı İsrael Katz acil güvenlik toplantısı düzenledi.

SUUDİ ARABİSTAN: ÇELİŞKİLİ BİLGİLER VAR

Konuya ilişkin açıklama yapan Suudi makamları "Suudi Arabistan'a yönelen uçağın kaçırılıp kaçırılmadığına ilişkin çelişkili bilgiler var" dedi.

İSRAİL MEDYASI: İLETİŞİM KESİLDİ

İsrail medyası uçağın kaçırıldığına ilişkin haberlerin ardından uçakla iletişim kesildiğini aktardı.

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