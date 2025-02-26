  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Şanlıurfa'da seçim kararı: 5 mahalle muhtarının mazbatası iptal edildi!

Şanlıurfa'da seçim kararı: 5 mahalle muhtarının mazbatası iptal edildi!

Şanlıurfa'da seçim kararı: Bozova Kaymakamlığı, ilçede 5 mahalle muhtarının mazbatasının iptal edildiğini bildirdi.

Şanlıurfa'da seçim kararı: 5 mahalle muhtarının mazbatası iptal edildi!
Yayınlanma:

Şanlıurfa'da seçim kararı: 5 mahalle muhtarının mazbatası iptal edildi!

Şanlıurfa'nın Bozova Kaymakamlığı, ilçede 5 mahalle muhtarının mazbatasının iptal edildiğini bildirdi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bozova ilçesinde 6 muhtarın Kaymakamlık tarafından görevden alındığına ilişkin basında yer alan haberler üzerine açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Şanlıurfa'da seçim kararı: 5 mahalle muhtarının mazbatası iptal edildi!

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yüksek Seçim Kurulu tarafından, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden önce, Bozova ilçemizde Aylan, Karacaören, Karakaş, Koçveran ve Narsait mahalle muhtarlarının haklarında seçilmeye engel mahkumiyet kararları bulunduğu anlaşıldığından Kurul'un 2025/67 sayılı kararıyla ilgili 5 mahalle muhtarının mazbataları iptal edilmiş ve boşalan muhtarlıklar için 1 Haziran 2025 Pazar günü seçim yapılmasına karar verilmiştir."

Mourinho'nun o sözleri gündeme oturdu! Sosyal medya karıştı: Şahan Gökbakar ve Athena Gökhan birbirine girdi!Mourinho'nun o sözleri gündeme oturdu! Sosyal medya karıştı: Şahan Gökbakar ve Athena Gökhan birbirine girdi!

Son dakika! Savcılık İmamoğlu'nun diplomasını kanuna aykırı gördü: Üniversiteye yazı gönderildi!Son dakika! Savcılık İmamoğlu'nun diplomasını kanuna aykırı gördü: Üniversiteye yazı gönderildi!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ön seçim ve sonrası için stratejisini belirlediCHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ön seçim ve sonrası için stratejisini belirledi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Kısmi af geliyor: Aftan kimler yararlanabilecek? İşte önemli detaylar...
Kısmi af geliyor: Aftan kimler yararlanabilecek? İşte önemli detaylar...
Araç muayenesinde merak edilen o soru: Kredi kartı komisyonu kalktı mı?
Araç muayenesinde merak edilen o soru: Kredi kartı komisyonu kalktı mı?
Yargı paketinde sona gelindi! Genel af mı, kısmi af mı çıkacak! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni açıklama geldi!
Yargı paketinde sona gelindi! Genel af mı, kısmi af mı çıkacak! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni açıklama geldi!
Antalya'da akıl almaz cinayet: 'Sevgilime kim yazdı' diyerek, oto yıkama dükkanını silahla taradı!
Antalya'da akıl almaz cinayet: 'Sevgilime kim yazdı' diyerek, oto yıkama dükkanını silahla taradı!
Açgözlü fırsatçılara nefes aldırmayacağız - 25 Şubat 2025 gazete manşetleri
Açgözlü fırsatçılara nefes aldırmayacağız - 25 Şubat 2025 gazete manşetleri
Beykoz Belediyesine konser soruşturması! Kültür ve sosyal işler müdürü gözaltına alındı
Beykoz Belediyesine konser soruşturması! Kültür ve sosyal işler müdürü gözaltına alındı
FETÖ'nün Maydonoz döner üzerinde kurduğu kirli yapıyı ifşa eden bakın kim çıktı!
FETÖ'nün Maydonoz döner üzerinde kurduğu kirli yapıyı ifşa eden bakın kim çıktı!