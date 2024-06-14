Samsun'da feci kaza! Polis memurunun kullandığı tomobil tırın dorsesine çarptı!

Samsun'da otomobilin tırın dorsesine çarptığı kazada İstanbul'da görevli polis memuru hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu yaralandı.

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Samsun'da feci kaza! Polis memurunun kullandığı tomobil tırın dorsesine çarptı!

Samsun'da otomobilin tırın dorsesine çarptığı kazada İstanbul'da görevli polis memuru hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinde Samsun-Ordu karayolu Eğerceli mevkisinde sabah saat 07.50'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanında görevli Samsunlu polis memuru Ömer Faruk Canbul (32), idaresindeki 55 AGJ 774 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında banket dışında park halindeki 52 AEC 668 çekiciye bağlı 52 AEC 669 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Samsun'da feci kaza! Polis memurunun kullandığı tomobil tırın dorsesine çarptı!

Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Ömer Faruk Canbul, ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Kazada, polis memurunun eşi Emine Canbul (28) ve kızı 1 yaşlarındaki Defne Sare Canbul yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da feci kaza! Polis memurunun kullandığı tomobil tırın dorsesine çarptı!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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