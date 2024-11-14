Şaka plan, gerçeğe dönüştü: 8,2 milyon euro'luk vurgunla Türkiye'ye kaçan şüpheli bakın ne yaptı?

Şaka ile başlayan plan, gerçeğe dönüştürerek tam, 8,2 milyon euro'luk vurgunla Türkiye'ye kaçan şüpheli Yasemin Gündoğan, 1033 gün sonra teslim oldu. Gündoğan, ilk duruşmada suçunu itiraf edip parayı firmadan nasıl dışarıya çıkardığını anlattı.

8.2 milyon euroluk hırsızlığın baş şüphelisi Yasemin Gündoğan, hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada suçunu itiraf eden Yasemin Gündoğan, "Para bende değil" dedi. Gündoğan ifadesinde, arkadaşları ile konuşurken şaka ile başlayan soygun planının gerçeğe dönüştüğünü söyledi. İşte detaylar...

Üç yıl önce çalıştığı Loomis isimli para nakil şirketinden 8,2 milyon euro çalıp Türkiye'ye kaçan Yasemin Gündoğan'ın (32) yargılanmasına başlandı. 1033 gün sonra teslim olan Gündoğan, ilk duruşmada suçunu itiraf edip parayı firmadan nasıl dışarıya çıkardığını anlattı.

Yasemin Gündoğan ifadesinde, arkadaşları ile konuşurken şaka ile başlayan soygun planının gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

'ZOR DÖNEMDEN GEÇİYORDUM'

Paradan sadece 20 ile 25 bin euro aldığını belirten Gündoğan, geriye kalan paranın suç ortaklarında olduğunu söyledi.

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Bremen Eyalet Mahkemesi'nde başlayan davada Gündoğan, bir arkadaşının kendisini bu suçu işlemeye ikna ettiğini belirtti.

Olayın meydana geldiği sırada sevgilisinin uyuşturucu ticaretinden tutuklanmış olması nedeniyle zor dönemden geçtiğini aktardı.

'UZUN SÜRE PLAN YAPMADIM'

Gündoğan, hırsızlık ve kaçış sürecine bir kız arkadaşının ve bir başka suç ortağının dahil olduğunu anlattı. Sanık kadın, işini iyi bildiği için uzun süre plan yapmasına gerek kalmadığını belirtti, "Olayı herhangi bir günde bile yapabilirdim" dedi.

Gündoğan, çaldığı paranın büyük kısmını almayı beklerken, eline çok cüzi miktarın geçtiğini söyledi ve 'Beni kazıkladılar' diye ifade verdi.

'KAÇAK HAYATI ZORDU'

Soygundan yaklaşık üç yıl sonra Mart 2024'te polise teslim olan Yasemin Gündoğan, "Bir tanıdığım vurulduğunda korktum. Kaçak hayatı hiç iyi değil. Ve parasız kesinlikle iyi değil. Kaçmak pahalı. Bu nedenle Almanya'ya dönmeye ve teslim olmaya karar verdim" dedi.

Kaynak: SABAH



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