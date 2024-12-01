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Akaryakıt fiyatlarına büyük zam geliyor! Benzin ve mazotta 6 liralık zam!

Akaryakıt fiyatlarında yeni yıl öncesi büyük zam kapıda! Benzin ve motorine toplam 6 lira zam yapılması bekleniyor. ÖTV ve KDV oranları artışı etkiliyor.

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam geliyor! Benzin ve mazotta 6 liralık zam!
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Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler, vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının belirleyici rol oynadığı fiyat artışlarına yeni yıl öncesi bir yenisi daha ekleniyor. Ocak 2025’te yapılması beklenen düzenleme ile benzin ve motorine toplam 6 lira zam yapılacağı öngörülüyor.

Temmuz 2023’te de ÖTV Artışı Gelmişti

2023 yılının Temmuz ayında akaryakıt fiyatlarına 5 liralık ÖTV zammı yansıtılmıştı. Bu düzenleme sonrası:

  • Benzinde ÖTV tutarı: 11,29 TL
  • Motorinde ÖTV tutarı: 10,59 TL
  • Otogazda ÖTV tutarı: 8,67 TL olmuştu.

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6 ayda bir Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranına bağlı olarak yeniden zam yapılacağı belirtilmişti.

Ocak 2025’te Yeni Zam Kapıda

Son düzenlemeye göre, Ocak 2025’te akaryakıt fiyatlarına yüzde 20-25 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Bu artışın, benzin ve motorine toplamda 6 lira olarak yansıması öngörülüyor. Otogazda ise 2 lira civarında bir fiyat artışı bekleniyor.

Yeni zamlarla birlikte:

  • Benzinin litresi: 3 lira artacak.
  • Motorinin litresi: 3 lira artacak.
  • Otogazın litresi: 2 lira artacak.

Fiyat Artışlarının Etkileri

Akaryakıt fiyatlarındaki bu düzenlemeler, ulaştırma sektöründeki maliyetleri artırırken, dolaylı olarak birçok ürün ve hizmetin fiyatına da yansıyabilir. Vatandaşlar, yeni yıl zamlarına karşı bütçelerini şimdiden planlamaya çalışıyor.

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