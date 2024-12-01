Meteoroloji 4 kenti uyardı! Bütün ülkeyi etkisi altına alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Aralık Pazar günü için hava durumu tahminlerini paylaştı. Özellikle Ege Bölgesi ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.

Sarı Kodlu Uyarı

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Aydın, Manisa, İzmir ve Muğla illeri için gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Rüzgar ve Hava Sıcaklıkları

Rüzgar: Marmara ve Kıyı Ege’de zaman zaman 40-60 km/sa hıza ulaşabilen kuvvetli rüzgar bekleniyor. Diğer bölgelerde rüzgar genelde hafif ila orta kuvvette esecek.

Hava sıcaklığı: İç Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normallere yakın seyredecek.

Vatandaşların özellikle kuvvetli yağış, rüzgar, buzlanma ve don olaylarına karşı önlem almaları tavsiye edildi.