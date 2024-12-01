Asgari ücret teklifinde yeni gelişme! Ak Parti ve MHP'den yeni teklif

2025 yılı asgari ücret maratonu için takvim netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 10 Aralık’ta yapacağını açıkladı. Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantılardan çıkacak kararlara çevrilirken, MHP’den dikkat çeken bir öneri geldi.

"Asgari Ücret Açlık Sınırının Üzerine Çıkmalı"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 2025 yılı asgari ücret belirlenirken çalışanların geçim koşullarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Kalaycı, net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılmasının yanı sıra, asgari ücretle çalışanlara büyük şehirlerde ulaşım ve barınma desteği verilmesi gerektiğini ifade etti.

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"Emeklilere İlave Refah Payı Verilmeli"

MHP, emekli maaşlarında sadece zam yapılmasının yeterli olmadığını belirterek, emeklilere ilave refah payı verilmesi yönündeki önerisini AK Parti’ye iletti. Kalaycı, kamu çalışanlarının maaşlarının 2023 yılında ortalama %129, 2024 yılında ise %78,07 oranında artırıldığını hatırlatarak, 2025 yılı maaş artışlarına da refah payı eklenmesinin uygun olacağını söyledi.

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Gözler 10 Aralık’ta

Asgari ücret belirleme süreci, çalışanların gelirlerinde önemli bir değişikliğe neden olacağı için yakından takip ediliyor. MHP’nin önerileri ve komisyon kararları, milyonlarca çalışan ve emekli için 2025 yılının ekonomik koşullarını belirleyecek.