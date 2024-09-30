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sahibinden.com yenilikleriyle, TEKNOFEST 2024'te ziyaretçilerle buluşacak

Adana'da 2-6 Ekim'de sahibinden.com yenilikleriyle, TEKNOFEST 2024'te ziyaretçilerle buluşacak.

sahibinden.com yenilikleriyle, TEKNOFEST 2024'te ziyaretçilerle buluşacak
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Adana'da 2-6 Ekim'de sahibinden.com yenilikleriyle, TEKNOFEST 2024'te ziyaretçilerle buluşacak.

sahibinden.com, yenilikçi teknolojilerini tanıtmak üzere 2-6 Ekim'de Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST 2024'te ziyaretçilerle buluşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sahibinden.com, AR-GE merkezinde geliştirdiği Fotoğraftan Araç Tanıma ve Sanal Tur gibi yenilikçi ve akıllı teknolojilerini TEKNOFEST 2024'te ziyaretçileri ile buluşturarak interaktif bir şekilde deneyimlemelerini sağlayacak.

sahibinden.com yenilikleriyle, TEKNOFEST 2024'te ziyaretçilerle buluşacak

Ayrıca sahibinden.com'un araç sahiplerine hızlı, şeffaf ve güvenilir bir satış süreci sunan yeni platformu Otobid'i stand alanında tanıtılacak.

sahibinden.com yenilikleriyle, TEKNOFEST 2024'te ziyaretçilerle buluşacak

sahibinden.com, sponsor olarak desteklediği TEKNOFEST 2024'te aktaracağı yeni teknolojik hizmetleri ile kullanıcılarına dijital deneyimde çözümler sunarak sektörün dönüşümüne öncülük etmeye devam edecek.

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Kaynak:AA

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