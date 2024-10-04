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Şahan Gökbakar'a şok! 10 yıl hapis cezası alabilir

Marmaris'teki Birinci Derece Doğal Sit Alanı'nda bulunan villasında izinsiz güneş panelleri ve su deposu kurmasıyla ilgili iddianamede, Şahan Gökbakar ve kardeşi Togan Gökbakar da dahil olmak üzere dört şüpheli, iki ayrı suçtan 10 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

Şahan Gökbakar'a şok! 10 yıl hapis cezası alabilir
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Oyuncu Şahan Gökbakar'ın Marmaris Delikyol Koyu'ndaki villası hakkında yeni bir haber geldi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre soruşturma, Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başladı. Halil Sadri Yılmaz, Habertürk'ten bildirdi.

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İddianamede Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar, Çağrı Özeren ve Osman Bayındır, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nu ihlal ve imar kirliliğine neden olma suçlarından 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. İddianame Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi tarafından gönderildi. Sanıklar, iddianame kabul edilirse yakında bir mahkemede yargılanacak.

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