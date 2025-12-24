  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Fenerbahçe kulübü başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Fenerbahçe kulübü başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

İstanbul cumhuriyet başsavcılığının ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu testi için örnek alınarak adlı tıp kurumuna gönderilen Fenerbahçe kulübü başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu testi pozitif çıktığı açıklandı.

Fenerbahçe kulübü başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Yayınlanma:
Güncelleme:

İstanbul adli kurumu Fenerbahçe Kulübü başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucunu açıkladı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi.

Fenerbahçe kulübü başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde kokain testinin pozitif olduğu belirlendi. Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Ela Rümeysa Cebeci hakkında gündemi sallayacak iddia: Spiker mi casus mu?Ela Rümeysa Cebeci hakkında gündemi sallayacak iddia: Spiker mi casus mu?

Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasındaki özel mesajlar deşifre oldu: O, sözler dava dosyasına girdi!Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasındaki özel mesajlar deşifre oldu: O, sözler dava dosyasına girdi!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın evine şok baskın! Saran, ifade vermek için apar topar İstanbul'a geldiFenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın evine şok baskın! Saran, ifade vermek için apar topar İstanbul'a geldi

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Erdoğan ilk kez konuştu: Özgür Özel'in mezar başındaki rakı kadehli görüntülerine bakın ne dedi?
Erdoğan ilk kez konuştu: Özgür Özel'in mezar başındaki rakı kadehli görüntülerine bakın ne dedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar!
Güllü'nün kızını cezaevinde rahat bırakmadılar: Apar topar Silivri'ye nakledildi!
Güllü'nün kızını cezaevinde rahat bırakmadılar: Apar topar Silivri'ye nakledildi!
Uyuşturucu operasyonunda bir dalga daha: İstanbul'da aralarında iş adamları, dansöz ve modellerin olduğu 20 kişi gözaltına alındı!
Uyuşturucu operasyonunda bir dalga daha: İstanbul'da aralarında iş adamları, dansöz ve modellerin olduğu 20 kişi gözaltına alındı!
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran'dan dikkat çeken açıklama!
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran'dan dikkat çeken açıklama!
CİMER ve MEBİM'e şikayet yağdı: Sosyal medya fenomeni öğretmenler için cezalar yolda!
CİMER ve MEBİM'e şikayet yağdı: Sosyal medya fenomeni öğretmenler için cezalar yolda!
Ankara'da kritik dakikalar: Düşen Libya askeri jetinin kara kutusu bulundu! Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
Ankara'da kritik dakikalar: Düşen Libya askeri jetinin kara kutusu bulundu! Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
Karanlık yalının Garip mesajı: 24 Aralık 2025 Çarşamba güncel gazete manşetleri...
Karanlık yalının Garip mesajı: 24 Aralık 2025 Çarşamba güncel gazete manşetleri...