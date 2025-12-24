Fenerbahçe kulübü başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
İstanbul cumhuriyet başsavcılığının ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu testi için örnek alınarak adlı tıp kurumuna gönderilen Fenerbahçe kulübü başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu testi pozitif çıktığı açıklandı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde kokain testinin pozitif olduğu belirlendi. Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
