Ela Rümeysa Cebeci hakkında gündemi sallayacak iddia: Spiker mi casus mu?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci için ortaya atılan casusluk iddiası gündemi karıştırdı...

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci için ortaya atılan casusluk iddiası büyük ses getirdi. Soruşturmada ortaya çıkan bilgi ve belgelere göre Cebeci'nin görüştüğü zengin ve kritik koltuklarda oturan bazı erkekleri kayda aldığı ve görüntülerle birlikte neredeyse her ay ABD'ye seyahat ettiği iddia edildi. Cebeci'nin tek başına hareket etmediği ve henüz gözaltına alınmamış 4 kadının daha var olduğu öne sürülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen spiker Ela Rümeysa Cebeci için ortaya atılan casusluk iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

YAZIŞMALAR HAYRETLER İÇİNDE BIRAKTI

Cebeci'nin görüştüğü hedef erkekleri kayda alıp arşivlediği, ardından ABD'ye sık sık seyahatler gerçekleştirdiği iddia edilirken, Cebeci ve "Cihanna" adıyla bilinen Cihan Şensözlü'nün telefonlarından çıkan yazışma ve görüntüler hayretler içinde bıraktı.

YARGI UNSURLARINA ŞANTAJ İDDİASI

Ortaya çıkan bilgi ve belgelere göre Cebeci vasıtasıyla zengin ve kritik koltuklarda oturan bazı erkeklerin yurt dışına götürülüp tuzağa düşürüldüğü, bu yolla bu isimlerden hem para kazanıldığı hem de yurt dışında kayda alınan bazı yargı unsurları ve diğer bürokratlara şantaj yapıldığı ifade ediliyor.Cebeci'nin yurt içindeki birliktelikleri sonrasında sık sık ABD'ye gittiği ve basında çıkan haberlere göre bu görüşmeleri arşivleyerek ülke dışına taşıdığı öne sürülüyor.

"İSTİHBARAT AKLINA İŞARET EDİYOR"

İstihbaratçılara göre görüntülerin "Fantastik Kayıtlar" adı altında arşivlenmesi, dosyalanması ve yurt dışına taşınması bir istihbarat aklına işaret ediyor. Akit TV'de yer alan habere göre Cebeci'nin hemen hemen her ay ABD'ye gitmesi, telefonunu sürekli doldur boşalt yöntemiyle boşaltıp önemli isimlerle olan yazışmaları depolaması dikkat çekiyor. İş insanı Sadettin Saran da bu yazışmalar neticesinde soruşturmaya dahil edildi.

4 KADININ DAHA VARLIĞINDAN BAHSEDİLİYOR

Ela Rümeysa Cebeci'nin tek başına hareket etmediği, kendisiyle irtibatlı ve henüz dosyaya yansımamış ve gözaltına alınmamış 4 kadının daha varlığından bahsedilirken, Cebeci'nin kime ve neden çalıştığı ise şu an için tam olarak bilinmiyor.

AK PARTİLİ İSİMDEN CANLI YAYINDA BOMBA İDDİA

Öte yandan eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan da Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili bomba bir iddia geldi. AK Partili Tayyar, TRGT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada Cebeci'nin itirafçı olduğunu öne sürdü.Tayyar, şu ifadeleri kullandı: "Soruşturma genişler mi, genişlemez mi belli değil ama perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler. Gidişata baktığımızda bu soruşturmaya yeni isimlerin eklenmesi ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Peki bunu nereden çıkarıyoruz?

"İTİRAFÇI OLDU"

Şimdi her itiraf yeni isimleri gündeme getiriyor; onlarla ilgili inceleme, soruşturma, gözaltı ve tutuklama kararını doğurabiliyor. Mesela bu Habertürk vesilesiyle ismini çok zikrettiğimiz bir spiker var: Ela Rumeysa Cebeci şimdi o itirafçı oldu."

"SİZ SÖYLEDİKLERİME İTİBAR EDİN"

Tayyar'ın sözlerine Cem Küçük ve Fuat Uğur itiraz ederken, Cebeci'nin itirafçı olmadığını söyledi. Tayyar ise, "Ben oldu diyeyim, siz olmadı deyin; kayda böyle girsin." dedi. Cem Küçük, "Ben adli yetkililerle görüştüğümde bana olmadığını, sadece Saadettin Saran ile ilgili konuşmalarını kabul ettiğini söylediler." ifadelerini kullandı. Tayyar, "Siz söylediklerime itibar edin." yanıtını verdi.

Kaynak: Sondakika.com

