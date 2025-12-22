Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasındaki özel mesajlar deşifre oldu: O, sözler dava dosyasına girdi!

"BAHÇEDEN TOPLA GETİR BANA"

Saran'ın Cebeci'ye, "Kızım laf dinlemiyorsun ki, yavaş yavaş diyorum. Böyle obsesif insanlar gibi böyle şey yapıyorsun, bir ayarında bırak. Her şeyi abartıyorsun ya, neyse. Habertürk'te bir sürü insanı işten çıkarıyorlarmış, doğru mu ha? Bir de baskı yapıyorlar galiba diye.

Cebecinin ise cevaben, "Ama var ya ne HD rüyalar gördüm ve böyle düşüncesizce uyudum, acayip rahatlatıyor. Müthiş bir şeymiş o, bahçeden topla getir bana bir dahakine. Evet evet, çok kafa isimler, kafaları kelle alıyorlar. Esra Hanım'ı gönderdiler, 3 gün önceki Esra Hanım çok uzun yıllardır Didem Ciner'in sağ koluydu, Show'un başındaydı. İnsanları, spikerleri falan çıkarma değil, kafaları koparıyorlar. Bakalım neler olup bitecek, bekleyip göreceğiz ama bir dizayn var. Lütfen sen de Kenan Bey ile aranı düzelt, bak bu benim için çok önemli bir şey, çok mutlu olurum bunu yaparsan" şeklindeki mesajlaşmaları soruldu.

Saran cevaben, "Ben Kenan Tekdağ'ın kötü kalpli ve tehlikeli bir insan olduğunu bildiğim için, Ela Rümeysa TV100 kanalından Show TV'ye geçerken kendisini uyardım. Kenan'ın kötü kalpli, tehlikeli ve karanlık ilişkileri olduğunu söyledim. Ondan dolayı Kenan Tekdağ ile mesajlar atmış olabilir. Yine mesaj içeriğinde yer alan 'Müthiş bir şeymiş o, bahçeden topla getir bana bir dahakine' ifadesi ise yine aynı şekilde izlediğimiz bir filmdeki repliklerden kaynaklı, kendi aramızda metafor şeklinde geliştirdiğimiz bir espridir" dedi.