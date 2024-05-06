Sadece hesap açarak 1200 TL kazanın! O banka kampanya başlattı

Bankalar, müşteri memnuniyetini artırmak için bir dizi promosyon ve avantaj sunmaktadır. Bu kampanyalar her ay yenilenir ve müşterilerin kartlarına nakit bonuslar yüklenir. Halkbank, yeni bir kampanya başlatarak harcamalara özel nakit iadesi sağlayacak. Kampanyaya ilk kez katılan her müşteriye hediye olarak 1200 TL verilecektir.

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Sadece hesap açarak 1200 TL kazanın! O banka kampanya başlattı

Halkbank, yeni bir ikramiye duyurusu yaptı. Yeni hesap açan banka müşterilerine 1200 TL bonus verecek. Bu kampanyadan yararlanmak için sadece bir başvuru yapmanız gerekiyor. Ek olarak, 31 Ekim 2024 tarihine kadar ilk Paraf kartlarını kullanan kişiler, 30 Kasım 2024 tarihine kadar her ay 500 TL ve üzeri beş alışveriş için her biri 20 TL olmak üzere toplamda aylık 100 TL ve yıllık toplamda 1200 TL ParafPara kazanabilecekler.

Halkbank’tan Yeni Müşterilere Yönelik Kampanya

Yeni Paraf kart sahipleri Halkbank'tan özel bir kampanya alıyor. 31 Ekim 2024'e kadar Paraf kartı edinen ilk kişiler, 30 Kasım 2024'e kadar her ay yapacakları beş 500 TL ve üzeri alışveriş için 20 TL bonus kazanacaklar. ParafPara'dan aylık 100 TL ve yıllık 1.200 TL kazanabilirsiniz. Paraf TROY kullanıcıları, her işlem için 5 TL bonus kazanarak toplamda 1.500 TL'ye kadar ParafPara biriktirebilecekler. Kampanyadan yararlanmak için ilk kez Paraf bireysel kredi kartı başvurusu yapmak ve daha önce herhangi bir bireysel veya ticari kredi kartı sahibi olmamak gerekir.

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Paraf ve Paraf Troy kartları için bir dizi dijital platform kullanılabilir. İnternet Şubesi, Halkbank Mobil, Paraf Mobil uygulamaları, SMS yoluyla ve Dialog hizmeti bunlardan bazılarıdır. Müşteriler, alışverişlerini tamamlamadan önce Paraf Mobil uygulamasında "Hemen Katıl" seçeneğine tıklamalı veya 3404 numarasına "KAMPANYA" mesajını göndermelidir. Bu kampanyaya katılmak çok önemlidir.

Müşteriler katıldıkları aydan itibaren her ay 100 TL'ye kadar kazanç elde edebilirler. Mesela, kampanyaya katılan ve 2024 Mart ayında Paraf kredi kartını ilk kez alan bir kişi, 30 Kasım 2024'e kadar uygun harcamalar yaparak toplamda 900 TL ParafPara kazanma şansına sahiptir. Paraf Troy kartıyla yapılan harcamalar en fazla 1.125 TL ParafPara'ya ulaşabilir. Kampanya, aynı gün aynı mağazadan yapılan alışverişlerden sadece ilkini kapsar. Belirli hedefe ulaşıldığında, kazanılan ParafPara o kartın hesabına aktarılır. ParafPara'lar, mağaza tarafından POS cihazı üzerinden yapılan gün sonu işlemleri sonucunda takip eden gün banka sistemine iletilir. Bu kampanya, Paraf, Parafly, Paraf Genç ve sanal kartlar dahil edilmiştir.

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