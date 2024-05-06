Elektrik faturası ödeyenlere iyi haber! Para iadeleri başladı

Kalite Yönetmeliğinde belirtilen değeri aşan elektrik kesintileri nedeniyle Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ) abonelere tazminat ödemesine karar verildi. Abonelerin aldıkları e-posta, BEDAŞ'ın 384 lira ödeyeceğini belirtiyordu.

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Bedaş geri ödeme yapacak

BEDAŞ, Mart 2024'te elektrik kesintilerinin kalite yönetmeliğinde belirtilen sınırın üzerinde olduğunu tespit etti. Bu nedenle, elektrik aboneleri 384 TL'lik bir tazminat ödeyecek. www.bedas.com.tr/ticari-kalite adresinden tazminat tutarını ve iade talebini öğrenebilirsiniz.