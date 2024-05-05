Alacaklı olabilirsiniz! Tek tıkla e-devletten sosyal destek alabilirsiniz

Mayıs ayının başından bu yana, ödemelerin hesaplara ne zaman yatırılacağı konusunda endişe duyuyorum. Para bekleyenler, "Ödeme ne zaman yapılacak?" diye soruyor.

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Alacaklı olabilirsiniz! Tek tıkla e-devletten sosyal destek alabilirsiniz

Emekli maaşları devlet tarafından ödenmeye devam ediyor. Destek kapsamında çeşitli ödemeler yapılmaktadır. Evde bakım maaşı da bu ödemelerden biridir. Evde yaşlı, engelli ve yoksul bireylerin bakımını üstlenenlere her ayın 15'inden 31'ine kadar 7 bin 608 TL ödeniyor.

Evde bakmakla sorumlu olduğunuz yaşlı ya da engeli bireyler için evde bakım parası alabilirsiniz. Bu destek ödemesi her ay hastaların yakınlarına veriliyor.

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Evde Bakım Desteği Ödeme Sorgulama

E-Devlet'in "Engelli bireyler için evde bakım ödeme bilgisi isteyin" bölümünden şifreniz ve TC Kimlik numaranız ile evde bakım hizmetlerine ilişkin ödeme talebinde bulunabilirsiniz. Evde bakım ödeneği hakkında bilgi edinmek için SMS gönderebilirsiniz. Bu talep için BAKIYE yazıp 4747'ye SMS gönderebilirsiniz.

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