2025 Kurban bayramı ne zaman? Gelecek yıl dini bayramlar

Son günlerde, 2025 Kurban Bayramı tarihinin araştırılması hızlandı. Vatandaşlar, her yıl olduğu gibi gelecek Kurban Bayramı'nda da ibadetlerini yerine getirecekleri için Diyanet tarafından açıklanan tarihi öğrenmek istiyor.

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2025 yılı dini takvimi, Kurban Bayramının ne zaman yapılacağını belirledi.

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Buna göre, Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecek. Bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde dört gün boyunca kutlanacak. 5 Haziran Perşembe günü Kurban Bayramı arefesi yapılacaktır.