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2025 Kurban bayramı ne zaman? Gelecek yıl dini bayramlar

2025 yılına ait önemli dini günler şimdiden incelemeye alındı. Kurban Bayramı önümüzdeki yıl haziran ayında kutlanacak. Tatil planlarını bugünden yapmaya başlayan birçok kişi, Kurban Bayramı tarihinin ve tatil takviminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Kurban Bayramı 2025'te ne zaman kutlanacak?

2025 Kurban bayramı ne zaman? Gelecek yıl dini bayramlar
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Son günlerde, 2025 Kurban Bayramı tarihinin araştırılması hızlandı. Vatandaşlar, her yıl olduğu gibi gelecek Kurban Bayramı'nda da ibadetlerini yerine getirecekleri için Diyanet tarafından açıklanan tarihi öğrenmek istiyor.

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2025 yılı dini takvimi, Kurban Bayramının ne zaman yapılacağını belirledi.

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Buna göre, Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecek. Bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde dört gün boyunca kutlanacak. 5 Haziran Perşembe günü Kurban Bayramı arefesi yapılacaktır.

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