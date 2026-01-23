Altın uçtu gidiyor! 1 gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

1 7 Altın fiyatları 23 Ocak 2026 haftanın son iş gününde dikkatle takip ediliyor. Rekora doymayan altın fiyatları hem Türkiye’de hem de uluslararası piyasalarda her gün zirve tazeliyor. “1 gram altın ne kadar oldu?” sorusu da bu nedenle araştırılıyor. Küresel ölçekte yaşanan "Grönland" krizi sonrası Trump’ın açıklamaları altının ateşini harlıyor. ONS altının 4.800 dolar üzerindeki kalıcılık çabası ve iç piyasadaki döviz hareketliliği, altın fiyatlarını tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın bir noktada tutuyor. Trump 2 milyon kilometrekareden büyük yüz ölçümü ile dünyanın en büyük adası olan Grönland'ı ABD topraklarına katarak Kuzey Buz Denizi'nin güvenliğini Çin ve Rusya'ya karşı sağlamayı amaçladıklarını savundu. Peki, 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları 23 Ocak 2026 2 7 Altın fiyatları 23 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla küresel piyasalardaki jeopolitik hareketlilik ve ONS altının tarihi zirveleri zorlamasıyla birlikte iç piyasada altın fiyatları rekor seviyeleri gördü. Yatırımcılar ve vatandaşlar "Gram altın bugün ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL, Kapalıçarşı güncel alış-satış rakamları nedir?" sorularına yanıt ararken, ekranlardaki rakamlar ile serbest piyasa arasındaki makas farkı dikkat çekmeye devam ediyor. Dünya genelinde yaşanan "Grönland" krizi ve merkez bankalarının faiz politikalarına dair belirsizliklerin güvenli liman altına olan talebi artırmasıyla ons altın 4.900 dolar eşiğini aşarak tarihi bir patlama yaşarken, Türkiye'de gram altın fiyatları Kapalıçarşı'da 7.000 TL bandının üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, Bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 23 Ocak altın fiyatları 2026! 3 7 ONS ALTIN FİYATI 23 OCAK 2026

Alış 4.953,18 Dolar Satış: 4.953,75 Dolar 4 7 GRAM ALTIN FİYATLARI 23 OCAK 2026

Alış: 6.900,59 Satış: 6.901,54 5 7 ÇEYREK ALTIN FİYATI 23 OCAK 2026

Alış: 11.410,00 Satış: 11.530,00 6 7 CUMHURİYET ALTINI 23 OCAK 2026

Alış: 45.499,00 TL Satış: 45.945,00 TL 7 7 KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 23 OCAK 2026

Alış: 6965 TL Satış: 7070 TL



