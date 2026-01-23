Manşetler
Kar doğuyu esir aldı: Yolcu otobüsleri kontak kapattı, yüzlerce kişi mahsur kaldı!
13:34
Davos Zirvesi'de Gerardo Milei modası: Ayakkabıları olay oldu!
13:21
Şaka değil gerçek: Öğrencileri evleri için aldıkları ikinci el koltuktan servet çıktı!
13:01
Beykoz’da feci kaza: 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı!
12:28
Emeklilere 10 bin lira ek maaş mı geliyor?
10:31
Papel'e Yasa dışı bahis operasyonu: Kayyum atanan şirkette çok sayıda gözaltı var!
10:15
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'dan tepki çeken şov: Ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
09:43
Altın uçtu gidiyor! 1 gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
09:32
Yeni bir dünya kuruluyor: 23 Ocak 2026 Cuma güncel gazete manşetleri
09:15
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış o bölgelerde yer yer kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?
Yeni bir dünya kuruluyor: 23 Ocak 2026 Cuma güncel gazete manşetleri
Yayınlanma:
23 Ocak 2026 09:32
23 Ocak 2026 Cuma, siyaset, ekonomi, spor ve magazin dünyasında ne varsa konu ve başlıkları ile güncel gazete manşetleri...
