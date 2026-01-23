Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış o bölgelerde yer yer kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Akdeniz'de fırtına; Güney Ege ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde yer yer 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, açıkları güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 yer yer 8 ; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, batısı öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, Görüş: orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kar yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yarın öğle saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 1,00 m, Görüş: zayıf.